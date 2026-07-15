Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Aktualne raporty z 15 lipca potwierdzają, że turyści wypoczywający w Krynicy Morskiej mają dziś pełną swobodę wyboru miejsca do rekreacji. Mimo że woda w Bałtyku ma obecnie temperaturę zbliżoną do temperatury powietrza – równe 18°C – bardzo słaby wiatr sprawia, że odczucie chłodu jest minimalne, a na morzu nie występują niebezpieczne fale. Warunki te wpisują się w spokojniejszy, choć rześki klimat tegorocznego lata na polskim wybrzeżu.

Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w Krynicy Morskiej są dziś otwarte dla odwiedzających:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena jakości pochodzi z 13 lipca), temperatura wody i powietrza wynosi 18°C, a wiatr jest bardzo słaby (2 m/s).

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena jakości pochodzi z 13 lipca), temperatura wody i powietrza wynosi 18°C, a wiatr jest bardzo słaby (2 m/s). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: parametry sanitarne są bez zarzutu, woda jest bezpieczna, a spokojny wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

parametry sanitarne są bez zarzutu, woda jest bezpieczna, a spokojny wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: zaprasza na bezpieczną kąpiel w wodzie o temperaturze 18°C przy doskonałych, bezwietrznych warunkach.

zaprasza na bezpieczną kąpiel w wodzie o temperaturze 18°C przy doskonałych, bezwietrznych warunkach. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: woda spełnia wszelkie normy czystości, co pozwala na spokojny i bezstresowy wypoczynek nad wodą.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone oceny czystości wody jednoznacznie wskazują, że parametry biologiczne są w normie, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Można zatem bezpiecznie i bez obaw korzystać z uroków bałtyckich fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem stabilnej, rześkiej aury z temperaturą powietrza i wody na poziomie 18°C oraz bardzo spokojnym morzem. Choć pogoda nad Bałtykiem w tym sezonie bywa zmienna, dzisiejsze warunki są niezwykle bezpieczne dla rodzin z dziećmi i mniej wprawnych pływaków. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników WOPR.

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