Sinice Ustka 17.07. Czy w Ustce można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Dziś rano nad Bałtykiem zapanowało niemal bezwietrzne, słoneczne niebo. To ogromna odmiana po niedawnych porywistych wiatrach i sztormowych falach, które jeszcze kilkanaście godzin temu wymuszały prewencyjne zamknięcie kąpielisk na Pomorzu. Dzisiaj ratownicy z usteckich plaż informują o doskonałych warunkach do kąpieli.

Ustka Wschód – to popularne kąpielisko jest dziś w pełni otwarte dla plażowiczów. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 24°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do 19°C . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest spokojne. Ostatnie badanie czystości wody z 15 lipca wykazało, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

– to popularne kąpielisko jest dziś w pełni otwarte dla plażowiczów. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku nagrzała się do . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że morze jest spokojne. Ostatnie badanie czystości wody z 15 lipca wykazało, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Ustka Zachód II – drugie ze strzeżonych kąpielisk, które w tym sezonie ponownie szczyci się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, również zaprasza do bezpiecznej zabawy w wodzie. Podobnie jak po wschodniej stronie, temperatura powietrza to 24°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda jest w pełni czysta i bezpieczna pod względem sanitarnym.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda na obu usteckich plażach jest czysta i w pełni przydatna do bezpiecznych kąpieli. Sprzyjający, lekki wiatr zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń przy brzegu, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Ustce są po prostu wymarzone: temperatura powietrza to 24°C, wody 19°C, a wiatr wiejący z prędkością 1 m/s stwarza idealne warunki do wypoczynku i pływania. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od nas samych. Choć dzisiaj warunki są stabilne, sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym – biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i nie przeceniać swoich umiejętności pływackich, aby urlop przyniósł wyłącznie radosne wspomnienia.

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