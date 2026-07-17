Sinice Jastrzębia Góra 17.07. Czy w Jastrzębiej Górze można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają
Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień na piasku, nadchodzą doskonałe informacje. Wszystkie trzy oficjalnie monitorowane kąpieliska w Jastrzębiej Górze są otwarte, a stan wody został oceniony jako całkowicie bezpieczny do kąpieli. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Warunki zmierzone bezpośrednio na plażach przedstawiają się następująco:
- Jastrzębia Góra – wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast wody 17°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli, a kolejną kontrolę zaplanowano na 21 lipca.
- Jastrzębia Góra – wejście nr 23: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne: powietrze ma 21°C, woda 17°C, a wiatr osiąga 1 m/s. Stan sanitarny wody pozwala na bezpieczną rekreację (następne badanie również 21 lipca).
- Jastrzębia Góra – wejście nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza to 21°C, wody 17°C, przy bardzo słabym wietrze o prędkości 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.
Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację
Na plażowiczów obawiających się uciążliwych zakwitów czekają świetne wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne przeprowadzone 17 lipca jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Kolejne rutynowe badania jakości wody zaplanowano na 21 lipca, więc na ten moment można cieszyć się morskimi kąpielami bez jakichkolwiek obaw o zdrowie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Choć lokalne pomiary na plaży wykazały bardzo przyjemne 21°C, piątek przynosi ze sobą ekstremalne zjawiska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, które w ciągu dnia mogą rozgrzać powietrze nawet do 30°C - 32°C. Sytuacja zmieni się jednak diametralnie pod koniec dnia – od godziny 17:00 zacznie obowiązywać pomarańczowy, drugi stopień ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Prognozowane są ulewne opady deszczu, lokalny grad oraz porywy wiatru dochodzące nawet do 90 km/h. Warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: należy zawsze zwracać uwagę na kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich komunikatów. Gdy tylko pojawią się sygnały ostrzegawcze lub zauważy się nadciągające chmury, trzeba natychmiast wyjść z wody i poszukać bezpiecznego schronienia.