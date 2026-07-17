Sinice Jastrzębia Góra 17.07. Czy w Jastrzębiej Górze można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień na piasku, nadchodzą doskonałe informacje. Wszystkie trzy oficjalnie monitorowane kąpieliska w Jastrzębiej Górze są otwarte, a stan wody został oceniony jako całkowicie bezpieczny do kąpieli. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Warunki zmierzone bezpośrednio na plażach przedstawiają się następująco:

Jastrzębia Góra – wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 21°C , natomiast wody 17°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli, a kolejną kontrolę zaplanowano na 21 lipca.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda jest przydatna do kąpieli, a kolejną kontrolę zaplanowano na 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne: powietrze ma 21°C , woda 17°C , a wiatr osiąga 1 m/s . Stan sanitarny wody pozwala na bezpieczną rekreację (następne badanie również 21 lipca).

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne: powietrze ma , woda , a wiatr osiąga . Stan sanitarny wody pozwala na bezpieczną rekreację (następne badanie również 21 lipca). Jastrzębia Góra – wejście nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza to 21°C, wody 17°C, przy bardzo słabym wietrze o prędkości 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów obawiających się uciążliwych zakwitów czekają świetne wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne przeprowadzone 17 lipca jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Kolejne rutynowe badania jakości wody zaplanowano na 21 lipca, więc na ten moment można cieszyć się morskimi kąpielami bez jakichkolwiek obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć lokalne pomiary na plaży wykazały bardzo przyjemne 21°C, piątek przynosi ze sobą ekstremalne zjawiska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, które w ciągu dnia mogą rozgrzać powietrze nawet do 30°C - 32°C. Sytuacja zmieni się jednak diametralnie pod koniec dnia – od godziny 17:00 zacznie obowiązywać pomarańczowy, drugi stopień ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Prognozowane są ulewne opady deszczu, lokalny grad oraz porywy wiatru dochodzące nawet do 90 km/h. Warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: należy zawsze zwracać uwagę na kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich komunikatów. Gdy tylko pojawią się sygnały ostrzegawcze lub zauważy się nadciągające chmury, trzeba natychmiast wyjść z wody i poszukać bezpiecznego schronienia.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie