Sinice Stegna 17.07. Czy w Stegnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po uciążliwych, chłodniejszych dniach, kiedy to wiatr i deszcz przypominały raczej jesienny krajobraz niż środek lata, sytuacja w Stegnie całkowicie się unormowała. Na obu oficjalnych kąpieliskach warunki są znakomite, a brak czerwonych flag oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Poniżej zaprezentowano szczegółowe parametry na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I – temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C , z kolei woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr jest bardzo słaby, osiągając zaledwie 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z dnia 7 lipca 2026 r., z kolejnym badaniem zaplanowanym na 17 lipca 2026 r.). Ostatni pomiar warunków przeprowadzono 17 lipca 2026 r.

– temperatura powietrza wynosi komfortowe , z kolei woda w Bałtyku ma . Wiatr jest bardzo słaby, osiągając zaledwie . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z dnia 7 lipca 2026 r., z kolejnym badaniem zaplanowanym na 17 lipca 2026 r.). Ostatni pomiar warunków przeprowadzono 17 lipca 2026 r. Kąpielisko Stegna II – oferuje niemal identyczne, bardzo sprzyjające warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza to 23°C, a wody 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza. Badania sanitarne potwierdzają, że woda nadaje się do bezpiecznych kąpieli (ocena z 7 lipca 2026 r., następne badanie 17 lipca 2026 r.). Pomiar parametrów pogodowych pochodzi z 17 lipca 2026 r.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich plażowiczów obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu letnich zakwitów. Na monitorowanych plażach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Woda w rejonie Zatoki Gdańskiej i na otwartym Bałtyku pozostaje czysta i wolna od tych uciążliwych mikroorganizmów, co potwierdzają oficjalne komunikaty i bieżące obserwacje ratowników. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Stegnie to prawdziwa ulga po kapryśnych i deszczowych dniach, które jeszcze niedawno psuły urlopowe plany nad polskim morzem. Przy temperaturze powietrza sięgającej 23°C, ciepłej jak na ten region wodzie (18°C) oraz znikomym wietrze o sile 2 m/s, warunki do wypoczynku są wręcz idealne. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku nad wodą: zawsze przed wejściem na plażę należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej przez ratowników. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona bezwzględnie nakazuje pozostanie na brzegu, chroniąc kąpiących się przed niewidocznymi prądami czy nagłym pogorszeniem stanu wody. Stosowanie się do poleceń ratowników to klucz do udanego i bezpiecznego urlopu.

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