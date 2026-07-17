Włoski influencer ocenił polskie morze. Tego po Bałtyku zupełnie się nie spodziewał

Włoch zachwycony polskim Bałtykiem

Mattia Centini odwiedził polskie wybrzeże w lipcu. Bazą jego wypadu była Jastrzębia Góra, skąd wyruszał na rowerowe wycieczki do Karwi, Dębek i Białogóry. W planie znalazła się również Łeba, która – jak sam przyznał – zrobiła na nim bardzo dobre wrażenie.

- 3 dni nad polskim morzem i chyba w końcu zrozumiałem, o co chodzi z tym całym sentymentem. Zatrzymaliśmy się w Jastrzębiej Górze, a stamtąd na rowerach pojechaliśmy przez Karwię, Dębki i Białogórę. Jednego dnia pojechaliśmy też do Łeby – most na ulicy Tadeusza Kościuszki przypomniał mi trochę małe Camden Town. Pogoda? No, cóż… typowy lipiec nad Bałtykiem. Było zimno, wietrznie, słońce chyba zgubiło drogę, a ja – Włoch – kilka razy zastanawiałem się, czy na pewno jest środek lata. We Włoszech morze wygląda zupełnie inaczej. Tutaj jest coś zupełnie innego. Jest surowo, spokojnie i bardzo naturalnie. Las dochodzi praktycznie do samej plaży. I chyba właśnie dlatego Polacy tak kochają Bałtyk – zauważa.

Zdaniem influencera dla wielu osób wyjazd nad Bałtyk oznacza znacznie więcej niż tylko opalanie się i liczenie na słoneczną pogodę.

Throwback Pasta: Wakacje nad polskim morzem to podróż po wspomnienia

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Mattia podkreślił, że o wyjątkowości polskiego wybrzeża decydują przede wszystkim emocje, klimat i wspomnienia, które od lat towarzyszą wakacjom nad Bałtykiem.

- To nie jest miejsce, do którego jedzie się tylko po pogodę. Jedzie się po wspomnienia. Po gofra z bitą śmietaną, świeżą rybę, długie spacery, jazdę rowerem między lasami i wydmami, zachody słońca (jeśli akurat się pokażą) i ten charakterystyczny wiatr, który chyba każdy Polak zna od dziecka – tłumaczy Włoch.

Podczas pobytu nie zabrakło również kulinarnych doświadczeń. Jako zawodowy kucharz postanowił spróbować lokalnych specjałów i sprawdzić, co do zaoferowania mają nadmorskie restauracje.

- Oczywiście nie mogło zabraknąć jedzenia. Przez te kilka dni testowałem rybę chyba w każdej możliwej formie i odwiedziłem kilka naprawdę świetnych miejsc, z które z czystym sumieniem mogę polecić. Powiem tylko jedno… przyjechałem trochę sceptyczny, a wyjechałem z dużo większym zrozumieniem, dlatego dla tyle osób polskie morze to coś więcej niż tylko plaża – komentuje.

Kim jest twórca Throwback Pasta?

Profil Throwback Pasta w mediach społecznościowych prowadzi Mattia Centini – pochodzący z Włoch kucharz, który od kilku lat mieszka w Krakowie. Rozpoznawalność zdobył dzięki krótkim filmom, w których pokazuje zasady prawdziwej włoskiej kuchni, komentuje kulinarne zwyczaje Polaków i z humorem wyjaśnia najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania włoskich dań. Chętnie dzieli się także swoimi obserwacjami dotyczącymi życia w Polsce, przedstawiając je z perspektywy rodowitego Włocha.

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