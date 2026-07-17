Ostatnia droga Iwony Wieczorek. Od 16 lat nie wiadomo, co wydarzyło się na finałowym odcinku

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Archiwum X ma nowe dowody w śledztwie

W ostatnich tygodniach działania prowadzone w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek wyraźnie nabrały rozpędu. Policjanci z krakowskiego Archiwum X, wspierani przez funkcjonariuszy warszawskiego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstwami, prowadzili intensywne czynności w terenie. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy przesłuchano także dziesiątki świadków, w tym osoby należące do najbliższego kręgu zaginionej. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie ujawniają jednak szczegółów prowadzonych działań.

Od początku tego roku w śledztwie pojawiło się kilka nowych wątków. Policja zwróciła się z apelem do osób, które mogą pamiętać biały samochód marki Fiat Cinquecento, widziany 17 lipca 2010 roku w pobliżu miejsca, gdzie po raz ostatni zarejestrowano Iwonę Wieczorek. Wkrótce potem prokuratura poinformowała o zabezpieczeniu nowego, obiektywnego materiału dowodowego. Jak mówił prok. Eryk Stasielak, chodziło o „coś materialnego”.

Szef krakowskiego Archiwum X przyznał w rozmowie z „Faktem”, że ostatnie tygodnie przyniosły ważne postępy. Śledczym udało się wyeliminować jedną z analizowanych wersji wydarzeń. Do akt trafiła również istotna opinia biegłych dotycząca jednej z najważniejszych hipotez osobowych, a badania georadarowe wskazały miejsca, które mają zostać dokładniej sprawdzone. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku dochodzenie ponownie nabrało dynamiki.

Zatoka Sztuki i sprawa Iwony Wieczorek. Trop Krystiana W.

Przez lata wokół zaginięcia Iwony Wieczorek narosło wiele teorii. Dziś część z nich wydaje się coraz mniej prawdopodobna. Jedną z najgłośniejszych był wątek dawnej sopockiej Zatoki Sztuki. W grudniu 2022 roku policja zabezpieczyła budynek byłego lokalu, odgradzając go taśmami. Według nieoficjalnych informacji TVP Info działania mogły mieć związek ze śledztwem dotyczącym zaginionej 19-latki.

Nieistniejąca już Zatoka Sztuki od dawna kojarzona jest z działalnością Krystiana W., znanego jako „Krystek”, któremu stawiano zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich. W czasie prowadzonych czynności funkcjonariusze sprawdzili nie tylko sam budynek, ale także kanalizację oraz teren pobliskiej plaży.

W jednym z archiwalnych odcinków programu „Alarm!” dziennikarz śledczy Michał W. zwrócił uwagę na informacje, które pojawiały się wokół tej sprawy.

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- Krystek chwalił się później, że wie, co się stało z Iwoną.

Według ustaleń dziennikarza Krystian W. i Iwona Wieczorek mieli również kilku wspólnych znajomych.

- Trudno mi powiedzieć na sto procent czy mogli się znać czy nie. Teoretycznie wszystko jest możliwe. Iwona raczej obracała się w towarzystwie swoich rówieśników. Nie osób takich można powiedzieć starszych od niej o 10 czy 15 lat - powiedziała w programie "Alarm!" mama zaginionej 19-latki.

Tajemnica Parku Reagana. Ostatnie chwile Iwony Wieczorek w Sopocie

Coraz więcej wskazuje na to, że hipoteza łącząca zaginięcie Iwony Wieczorek z Zatoką Sztuki nie znajduje potwierdzenia. Wątpliwości budzi także teoria zakładająca, że dziewczyna została zaatakowana przez przypadkowego sprawcę w Parku Reagana. To właśnie okolice tego miejsca od lat są przedmiotem zainteresowania śledczych i opinii publicznej, ponieważ tam po raz ostatni uchwyciły ją kamery monitoringu. Warto przypomnieć przebieg wydarzeń z tamtej nocy.

Z 16 na 17 lipca 2010 roku Iwona Wieczorek bawiła się ze znajomymi. Najpierw spotkali się na działce dziadków Pawła P., którego poznała niedawno. Później wspólnie pojechali do popularnego wówczas Dream Clubu w Sopocie. Oprócz Pawła w grupie byli także jego dwaj koledzy oraz 17-letnia Adria – koleżanka i sąsiadka Iwony.

W pewnym momencie między uczestnikami spotkania zrobiło się napięcie. Iwona postanowiła zakończyć imprezę i wrócić do domu. W trakcie wieczoru dostała SMS od koleżanki z informacją, że jej były chłopak Patryk G. bawi się w klubie Banana Beach z innymi dziewczynami. Do dziś nie wiadomo, czy właśnie ta wiadomość wpłynęła na jej decyzję o wcześniejszym wyjściu.

Nadal nie wiadomo również, dlaczego 19-latka nie wróciła taksówką razem z Adrią i zamiast tego samotnie ruszyła pieszo w kierunku domu. O godzinie 4.12 monitoring po raz ostatni zarejestrował ją w pobliżu wejścia nr 63 na plażę w Jelitkowie. Od tego momentu wszelki ślad po niej urwał się bezpowrotnie.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Eksperci wykluczają atak na terenie parku

Park Reagana był wielokrotnie przeszukiwany przez śledczych, jednak nie znaleziono tam żadnych dowodów świadczących o tym, że właśnie tam doszło do zbrodni. Wielu ekspertów uważa, że taki scenariusz jest mało realny. Ich zdaniem Iwona najprawdopodobniej bez przeszkód przeszła przez park, a do kluczowych wydarzeń mogło dojść dopiero później. Nie wykluczają również, że po drodze wsiadła do samochodu osoby, którą znała.

– Ona najpewniej wsiadła do jakiegoś samochodu i odjechała ze swoim oprawcą. Tę osobę albo te osoby doskonale znała. Przeszła wiele kilometrów pieszo, była już bardzo zmęczona tą drogą i wiadomością, że jej były chłopak Patryk bawi się w innym klubie. Oni się kochali, kłócili, rozstawali i wracali do siebie. Kogo spotkała po drodze? Z pewnością osobę albo osoby, które dobrze znała. Na pewno nie została napadnięta przez kogoś obcego i z pewnością nie w Parku Reagana. Przecież zostałyby tam jakieś ślady. A co z ciałem? Sprawca zostawiłby je w krzakach? Przykrył liśćmi? No nie da rady. Był środek lata, poza tym zwierzyna też by się do niego dobrała. Przechodnie zauważyliby również, że ktoś kopie dół. To jest irracjonalna hipoteza, która od lat krąży wokół tego parku. Moim zdaniem tę teorię należy odrzucić – tłumaczyła dziennikarka Aldona Błaszczyk-Szostak w rozmowie z „Super Expressem”.

Hipoteza o śmieciarce w sprawie Iwony Wieczorek ma wiele luk

Wśród wielu analizowanych wersji pojawiła się także teoria, zgodnie z którą ciało Iwony miała wywieźć śmieciarka przejeżdżająca w okolicach Parku Reagana. Internauci przez lata analizowali zdjęcia i nagrania pojazdów z tamtej nocy, próbując znaleźć potwierdzenie tej hipotezy. Zdaniem ekspertów scenariusz ten ma jednak wiele słabych punktów. Pojazdy komunalne poruszają się powoli i często zatrzymują, dlatego przypadkowe śmiertelne potrącenie wydaje się mało realne. Nawet gdyby do niego doszło, bardziej prawdopodobna byłaby ucieczka z miejsca zdarzenia niż ukrywanie zwłok. Wątpliwości budzi także teoria o celowym działaniu pracowników, którzy mieliby skutecznie pozbyć się ciała.

Tę hipotezę szczegółowo przeanalizował dziennikarz śledczy Janusz Szostak podczas pracy nad książką "Co się stało z Iwoną Wieczorek". Zwracał uwagę, że każda zmiana trasy śmieciarki zostałaby odnotowana zarówno przez monitoring, jak i dokumentację przejazdu. Dodatkową przeszkodą był sposób tankowania pojazdów – otrzymywały paliwo na zaplanowaną trasę, a dostęp do wlewów był zabezpieczony.

Równie mało wiarygodna wydaje się teoria zakładająca, że ciało mogło zostać przewiezione do bazy firmy. Obiekt był monitorowany i chroniony, a przeniesienie zwłok do prywatnego samochodu stojącego na parkingu odbywałoby się na oczach ochrony, pracowników i kamer. Zdaniem Janusza Szostaka hipotezę o wywiezieniu ciała śmieciarką należy uznać za wyjątkowo mało prawdopodobną.