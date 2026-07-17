Sinice Władysławowo 17.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Aktualne pomiary wykazują, że morze jest dziś spokojne, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza bezpieczne warunki do rekreacji wodnej na wszystkich wyznaczonych kąpieliskach w gminie. Na większości plaż panuje zbliżona, komfortowa aura, a lekki wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że na Bałtyku nie uświadczymy dziś wysokiej fali. Oficjalne raporty potwierdzają pełne bezpieczeństwo na każdym z monitorowanych odcinków.

Oto szczegółowy wykaz dostępnych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza wynosi 18°C , natomiast woda w morzu ma aż 21°C . Ostatnie badanie czystości wody z 8 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w morzu ma aż . Ostatnie badanie czystości wody z 8 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): powietrze ogrzało się do 21°C , a temperatura wody wynosi 18°C . Stan sanitarny wody oceniono pomyślnie.

powietrze ogrzało się do , a temperatura wody wynosi . Stan sanitarny wody oceniono pomyślnie. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 21°C oraz woda o temperaturze 18°C . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu oraz woda o temperaturze . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: stabilne warunki z temperaturą powietrza 21°C i wody 18°C zachęcają do wypoczynku.

stabilne warunki z temperaturą powietrza i wody zachęcają do wypoczynku. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: parametry są identyczne – 21°C w cieniu oraz 18°C w wodzie.

parametry są identyczne – w cieniu oraz w wodzie. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza to 21°C , a wody 18°C . Najnowsza ocena czystości wody z 17 lipca nie wykazała żadnych zanieczyszczeń.

warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza to , a wody . Najnowsza ocena czystości wody z 17 lipca nie wykazała żadnych zanieczyszczeń. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: identycznie jak na sąsiednim kąpielisku, powietrze ma 21°C, woda 18°C, a jej przydatność została potwierdzona najnowszym badaniem z 17 lipca.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oceny przydatności wody przeprowadzone przez sanepid, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Warto jednak pamiętać, że sytuacja z zakwitem sinic na polskim wybrzeżu potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie, zwłaszcza przy gwałtownych wzrostach temperatury i silnym nasłonecznieniu. Choć dzisiejszy dzień jest wolny od tego zagrożenia, zaleca się stałe monitorowanie komunikatów sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień charakteryzuje się bardzo spokojnym wiatrem o sile zaledwie 1 m/s, co stwarza idealne warunki do pływania. Temperatura powietrza oscyluje wokół 21°C (jedynie na plaży nr 10 wynosi 18°C), a woda w Bałtyku ma komfortowe 18°C do 21°C. Należy jednak pamiętać, że przy prognozowanych na popołudnie gwałtownych zmianach pogody, silnym upale i burzach sytuacja na morzu może zmienić się w ciągu kilkunastu minut. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz obserwowanie koloru flagi na kąpielisku – czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody, wprowadzany wyłącznie dla ochrony zdrowia i życia.

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