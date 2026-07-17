Sinice Władysławowo 17.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-17 12:10

Świetne wieści dla wszystkich turystów spędzających urlop nad Bałtykiem – 17 lipca wszystkie plaże we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie są w pełni otwarte dla kąpiących się. Choć poranek zachęca do wejścia do wody, przed wyjściem na piasek warto zapoznać się z prognozami, gdyż Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym upałem sięgającym 32°C oraz wieczornymi burzami z gradem i porywistym wiatrem. Służby apelują o rozwagę i śledzenie komunikatów w miarę rozwoju sytuacji pogodowej.

Biała flaga powiewająca przy wieży ratowniczej nad morzem. O warunkach kąpieli we Władysławowie przeczytasz w Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo 17.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Aktualne pomiary wykazują, że morze jest dziś spokojne, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza bezpieczne warunki do rekreacji wodnej na wszystkich wyznaczonych kąpieliskach w gminie. Na większości plaż panuje zbliżona, komfortowa aura, a lekki wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że na Bałtyku nie uświadczymy dziś wysokiej fali. Oficjalne raporty potwierdzają pełne bezpieczeństwo na każdym z monitorowanych odcinków.

Oto szczegółowy wykaz dostępnych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami:

  • Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w morzu ma aż 21°C. Ostatnie badanie czystości wody z 8 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): powietrze ogrzało się do 21°C, a temperatura wody wynosi 18°C. Stan sanitarny wody oceniono pomyślnie.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 4: na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 21°C oraz woda o temperaturze 18°C. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 6: stabilne warunki z temperaturą powietrza 21°C i wody 18°C zachęcają do wypoczynku.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 9: parametry są identyczne – 21°C w cieniu oraz 18°C w wodzie.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 12: warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza to 21°C, a wody 18°C. Najnowsza ocena czystości wody z 17 lipca nie wykazała żadnych zanieczyszczeń.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 14: identycznie jak na sąsiednim kąpielisku, powietrze ma 21°C, woda 18°C, a jej przydatność została potwierdzona najnowszym badaniem z 17 lipca.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oceny przydatności wody przeprowadzone przez sanepid, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Warto jednak pamiętać, że sytuacja z zakwitem sinic na polskim wybrzeżu potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie, zwłaszcza przy gwałtownych wzrostach temperatury i silnym nasłonecznieniu. Choć dzisiejszy dzień jest wolny od tego zagrożenia, zaleca się stałe monitorowanie komunikatów sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień charakteryzuje się bardzo spokojnym wiatrem o sile zaledwie 1 m/s, co stwarza idealne warunki do pływania. Temperatura powietrza oscyluje wokół 21°C (jedynie na plaży nr 10 wynosi 18°C), a woda w Bałtyku ma komfortowe 18°C do 21°C. Należy jednak pamiętać, że przy prognozowanych na popołudnie gwałtownych zmianach pogody, silnym upale i burzach sytuacja na morzu może zmienić się w ciągu kilkunastu minut. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz obserwowanie koloru flagi na kąpielisku – czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody, wprowadzany wyłącznie dla ochrony zdrowia i życia.

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