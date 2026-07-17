Sinice Chałupy 17.07. Czy w Chałupach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po dniach niepewności i czerwonych flagach wywołanych przez wysokie fale po przejściu niszczycielskiego żywiołu, nadszedł upragniony spokój. Ratownicy w Chałupach nie zgłaszają obecnie żadnych zagrożeń, co oznacza, że plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku. Choć woda w morzu wciąż jest rześka, to sprzyjające warunki atmosferyczne stwarzają idealną okazję do relaksu przed prognozowanym na weekend załamaniem pogody. Pozwala to zapomnieć o niedawnych zniszczeniach infrastruktury plażowej.

Poniżej znajduje się zestawienie szczegółowych parametrów dla monitorowanego kąpieliska w dniu 17 lipca 2026 roku:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: kąpielisko jest OTWARTE (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny – jego prędkość to zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie przeprowadzono 8 lipca, a kolejne zaplanowano na 20 lipca).

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop na Półwyspie Helskim napływają bardzo dobre wiadomości. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic, co potwierdzają również ogólne analizy czystości wód w tym rejonie. Woda przy wejściu nr 21 jest w pełni bezpieczna pod względem biologicznym. To świetna okazja na bezpieczną kąpiel, zwłaszcza że w minionych latach wysokie temperatury potrafiły bardzo szybko sprowokować te uciążliwe mikroorganizmy do ekspansji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chałupach sprzyja plażowaniu – temperatura powietrza na poziomie 21°C i spokojne morze o temperaturze 18°C przy niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s) to doskonałe warunki na odpoczynek. Należy jednak pamiętać, że pogoda nad Bałtykiem bywa niezwykle kapryśna, a synoptycy IMGW wydali już ostrzeżenia przed silnymi burzami z gradem i ulewami, które mają nadejść w kolejnych dniach. Dlatego bez względu na panujące akurat warunki, podstawową zasadą każdego bezpiecznego urlopu pozostaje uważne obserwowanie masztów ratowniczych. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Stosowanie się do poleceń ratowników i dbanie o bezpieczeństwo własne oraz bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie