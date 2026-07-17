Sinice Rowy 17.07. Czy w Rowach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Dziś turyści wypoczywający w Rowach nie mają najmniejszych powodów do narzekań. Wszystkie siedem oficjalnych kąpielisk jest otwartych i w pełni strzeżonych przez ratowników. Przy niemal bezwietrznej pogodzie morze przypomina spokojne jezioro, co stwarza wyśmienite warunki do pływania. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Rowy Wschód Słowińskie I – woda o temperaturze 18°C idealnie kontrastuje z ciepłym powietrzem rozgrzanym do 25°C . Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje bezpieczne i spokojne lustro wody.

– woda o temperaturze idealnie kontrastuje z ciepłym powietrzem rozgrzanym do . Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje bezpieczne i spokojne lustro wody. Rowy Wschód Słowińskie II – bliźniacze warunki panują na sąsiednim sektorze wschodnim, gdzie woda ma również 18°C , a temperatura powietrza wynosi 25°C .

– bliźniacze warunki panują na sąsiednim sektorze wschodnim, gdzie woda ma również , a temperatura powietrza wynosi . Rowy Zachód Apator – zachodnia strona miasteczka kusi jeszcze cieplejszym powietrzem o temperaturze 26°C . Woda zachowuje przyjemne 18°C , a wiatr jest niemal nieodczuwalny.

– zachodnia strona miasteczka kusi jeszcze cieplejszym powietrzem o temperaturze . Woda zachowuje przyjemne , a wiatr jest niemal nieodczuwalny. Rowy Zachód Centralne – jedno z najchętniej odwiedzanych kąpielisk melduje dzisiaj temperaturę powietrza na poziomie 26°C i wody sięgającą 18°C . Brak fal zachęca do bezpiecznej, rodzinnej rekreacji.

– jedno z najchętniej odwiedzanych kąpielisk melduje dzisiaj temperaturę powietrza na poziomie i wody sięgającą . Brak fal zachęca do bezpiecznej, rodzinnej rekreacji. Rowy Zachód Domki Letniskowe – w tym sektorze woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi 17°C , przy temperaturze powietrza na poziomie 25°C . Warunki do plażowania są jednak doskonałe.

– w tym sektorze woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi , przy temperaturze powietrza na poziomie . Warunki do plażowania są jednak doskonałe. Rowy Zachód Radomsko – to kąpielisko odnotowuje dziś 26°C w cieniu. Woda ma 17°C , a delikatny powiew wiatru (1 m/s) sprzyja całodniowemu wypoczynkowi.

– to kąpielisko odnotowuje dziś w cieniu. Woda ma , a delikatny powiew wiatru (1 m/s) sprzyja całodniowemu wypoczynkowi. Rowy Zachód Słoneczko – na popularnym „Słoneczku” słupki termometrów pokazują 26°C, a woda ma orzeźwiające 17°C. Brak wiatru gwarantuje brak jakichkolwiek prądów wstecznych czy uciążliwych fal.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

To świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie uznana przez sanepid za w pełni przydatną do kąpieli. Jak potwierdzają ogólnokrajowe raporty, w połowie lipca otwarty Bałtyk jest całkowicie wolny od tych uciążliwych mikroorganizmów. Sytuacja ta sprzyja beztroskiemu urlopowi, szczególnie że wysokie temperatury wody i silne nasłonecznienie w innych akwenach potrafią w tym okresie sprzyjać szybkiemu postępowi eutrofizacji. W Rowach możecie jednak bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Rowach stwarza idealne warunki do leniwego plażowania i aktywnej rekreacji w wodzie. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że na morzu nie ma fal, a woda o temperaturze 17-18°C przynosi pożądaną ochłodę przy 25-26°C w cieniu. Choć dzisiaj na wszystkich kąpieliskach można bezpiecznie wchodzić do wody, warto pamiętać o żelaznej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do morza zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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