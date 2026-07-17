Sinice Mechelinki 17.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Planujący dzisiejszy relaks nad Zatoką Pucką mogą odetchnąć z ulgą – lokalna plaża oferuje doskonałe warunki do rekreacji i jest w pełni bezpieczna dla wczasowiczów. Na monitorowanym kąpielisku nie obowiązują żadne zakazy, a parametry wody oraz pogoda sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi. Ze względu na znikomy wiatr, tafla wody jest niemal idealnie gładka, co stwarza doskonałe warunki również dla najmłodszych miłośników pływania.

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena czystości wody pochodzi z 12 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca).

– . Woda jest w pełni (oficjalna ocena czystości wody pochodzi z 12 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca). Temperatura wody: wynosi aż 22°C , co sprawia, że woda jest cieplejsza niż powietrze i zachęca do długich kąpieli.

wynosi aż , co sprawia, że woda jest cieplejsza niż powietrze i zachęca do długich kąpieli. Temperatura powietrza: wynosi przyjemne 21°C .

wynosi przyjemne . Prędkość wiatru: to zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak uciążliwych fal.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się nagłego zamknięcia plaży z powodu uciążliwych bakterii napływają doskonałe wieści – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Woda w tej części Zatoki Puckiej jest czysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Sytuacja ta jest stale monitorowana, dzięki czemu można cieszyć się bezpieczną i higieniczną rekreacją bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Mechelinkach sprzyjają wypoczynkowi – słaby wiatr o prędkości 1 m/s i wyjątkowo ciepła woda o temperaturze 22°C tworzą idealne warunki do wodnych aktywności. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników, gdyż warunki mogą ulec zmianie w ciągu dnia. Bezpieczeństwo nad wodą jest absolutnym priorytetem, dlatego odpowiedzialny wypoczynek to klucz do udanego urlopu!

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