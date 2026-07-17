Sinice Mechelinki 17.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-17 12:15

Wspaniałe wieści czekają na wszystkich, którzy planują spędzić 17 lipca na plaży w Mechelinkach – tamtejsze kąpielisko jest w pełni otwarte, a woda zachęca do kąpieli swoją wyjątkową temperaturą. Przy niezwykle spokojnym wietrze wypoczynek nad Zatoką Pucką zapowiada się bardzo komfortowo, zwłaszcza że wieczorem na lokalnej Letniej Scenie odbędzie się bezpłatny koncert Krzysztofa Wałeckiego.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mechelinki 17.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Planujący dzisiejszy relaks nad Zatoką Pucką mogą odetchnąć z ulgą – lokalna plaża oferuje doskonałe warunki do rekreacji i jest w pełni bezpieczna dla wczasowiczów. Na monitorowanym kąpielisku nie obowiązują żadne zakazy, a parametry wody oraz pogoda sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi. Ze względu na znikomy wiatr, tafla wody jest niemal idealnie gładka, co stwarza doskonałe warunki również dla najmłodszych miłośników pływania.

  • Kąpielisko MechelinkiOTWARTE. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena czystości wody pochodzi z 12 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca).
  • Temperatura wody: wynosi aż 22°C, co sprawia, że woda jest cieplejsza niż powietrze i zachęca do długich kąpieli.
  • Temperatura powietrza: wynosi przyjemne 21°C.
  • Prędkość wiatru: to zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak uciążliwych fal.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się nagłego zamknięcia plaży z powodu uciążliwych bakterii napływają doskonałe wieści – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Woda w tej części Zatoki Puckiej jest czysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Sytuacja ta jest stale monitorowana, dzięki czemu można cieszyć się bezpieczną i higieniczną rekreacją bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Mechelinkach sprzyjają wypoczynkowi – słaby wiatr o prędkości 1 m/s i wyjątkowo ciepła woda o temperaturze 22°C tworzą idealne warunki do wodnych aktywności. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników, gdyż warunki mogą ulec zmianie w ciągu dnia. Bezpieczeństwo nad wodą jest absolutnym priorytetem, dlatego odpowiedzialny wypoczynek to klucz do udanego urlopu!

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