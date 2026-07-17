Sinice Rewa 17.07. Czy w Rewie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają
Osoby spędzające czas w Rewie mają dziś idealne warunki, by w pełni korzystać z uroków Bałtyku. Obie lokalne plaże są w pełni bezpieczne i otwarte dla kąpiących się. Co ciekawe, woda w tym rejonie jest wyjątkowo ciepła, osiągając nawet 22°C. To zasługa specyfiki Zatoki Puckiej – jej płytkie dno i osłonięte położenie chronią przed tzw. upwellingiem, czyli napływem lodowatej wody z głębin, co pozwala jej szybko nagrzewać się w słońcu.
Oto szczegółowy raport z pomiarów przeprowadzonych 17 lipca:
- Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura wody wynosi przyjemne 21°C, a powietrza również 21°C (stan na moment porannego pomiaru). Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Badania sanepidu potwierdzają, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 12 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca).
- Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj woda jest jeszcze cieplejsza i ma aż 22°C przy temperaturze powietrza 21°C. Wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojną taflę wody. Kąpielisko jest otwarte, a woda bezpieczna dla zdrowia (ocena z 10 lipca, następne badanie odbędzie się 22 lipca).
Dzięki bezwietrznej aurze i braku silnych fal oba miejsca oferują znakomite warunki dla rodzin z dziećmi oraz miłośników spokojnego pływania.
Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne próbek wody, jak i codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta i wolna od niebezpiecznych cyjanobakterii. Można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli w obu zatokach.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Choć poranne pomiary wskazywały na łagodne 21°C i niemal bezwietrzną aurę (1 m/s), synoptycy zapowiadają na dziś ekstremalne zmiany. W ciągu dnia temperatura powietrza ma wzrosnąć w regionie nawet do 32°C, po czym nadejdzie gwałtowne załamanie pogody. Od godziny 17:00 obowiązywać będzie pomarańczowy alert IMGW przed silnymi burzami z gradem i ulewami, a wiatr w porywach może osiągnąć aż 90 km/h. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało już ostrzeżenia, apelując o zabezpieczenie luźnych przedmiotów i unikanie parkowania pod drzewami.
Złota zasada na dziś to: bezwzględnie obserwujmy niebo i komunikaty ratowników. Jeśli usłyszycie syreny lub zauważycie nadciągające ciemne chmury, natychmiast opuśćcie plażę. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!