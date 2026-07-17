Sinice Rewa 17.07. Czy w Rewie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Osoby spędzające czas w Rewie mają dziś idealne warunki, by w pełni korzystać z uroków Bałtyku. Obie lokalne plaże są w pełni bezpieczne i otwarte dla kąpiących się. Co ciekawe, woda w tym rejonie jest wyjątkowo ciepła, osiągając nawet 22°C. To zasługa specyfiki Zatoki Puckiej – jej płytkie dno i osłonięte położenie chronią przed tzw. upwellingiem, czyli napływem lodowatej wody z głębin, co pozwala jej szybko nagrzewać się w słońcu.

Oto szczegółowy raport z pomiarów przeprowadzonych 17 lipca:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi przyjemne 21°C , a powietrza również 21°C (stan na moment porannego pomiaru). Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Badania sanepidu potwierdzają, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 12 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca).

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi przyjemne , a powietrza również 21°C (stan na moment porannego pomiaru). Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Badania sanepidu potwierdzają, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 12 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca). Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj woda jest jeszcze cieplejsza i ma aż 22°C przy temperaturze powietrza 21°C. Wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojną taflę wody. Kąpielisko jest otwarte, a woda bezpieczna dla zdrowia (ocena z 10 lipca, następne badanie odbędzie się 22 lipca).

Dzięki bezwietrznej aurze i braku silnych fal oba miejsca oferują znakomite warunki dla rodzin z dziećmi oraz miłośników spokojnego pływania.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne próbek wody, jak i codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta i wolna od niebezpiecznych cyjanobakterii. Można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli w obu zatokach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć poranne pomiary wskazywały na łagodne 21°C i niemal bezwietrzną aurę (1 m/s), synoptycy zapowiadają na dziś ekstremalne zmiany. W ciągu dnia temperatura powietrza ma wzrosnąć w regionie nawet do 32°C, po czym nadejdzie gwałtowne załamanie pogody. Od godziny 17:00 obowiązywać będzie pomarańczowy alert IMGW przed silnymi burzami z gradem i ulewami, a wiatr w porywach może osiągnąć aż 90 km/h. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało już ostrzeżenia, apelując o zabezpieczenie luźnych przedmiotów i unikanie parkowania pod drzewami.

Złota zasada na dziś to: bezwzględnie obserwujmy niebo i komunikaty ratowników. Jeśli usłyszycie syreny lub zauważycie nadciągające ciemne chmury, natychmiast opuśćcie plażę. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie