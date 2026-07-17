Sinice Gdańsk 17.07. Czy w Gdańsku można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-17 12:19

To idealny moment na plażowanie, ale trzeba się spieszyć, ponieważ upalny piątek, 17 lipca, może zakończyć się gwałtownym załamaniem pogody. Choć obecnie wszystkie gdańskie kąpieliska są otwarte i zachęcają do bezpiecznej kąpieli, synoptycy ostrzegają przed nadchodzącymi wieczornymi burzami i silnym wiatrem. Warto więc w pełni wykorzystać stabilne i bezpieczne warunki panujące w ciągu dnia na gdańskich plażach.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Gdańsk 17.07. Czy w Gdańsku można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Warunki pogodowe na gdańskim wybrzeżu sprzyjają dziś bezpiecznej i przyjemnej rekreacji. Wiatr na wszystkich plażach jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak niebezpiecznych fal i prądów wstecznych. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

  • Gdańsk Orle: temperatura powietrza to 23°C, a woda ma aż 21°C – to najcieplejsze miejsce do kąpieli w regionie!
  • Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 20°C.
  • Hallera Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza to 25°C, a wody 20°C.
  • Molo Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza sięga 25°C, wody 20°C.
  • Gdańsk Sobieszewo: temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 19°C.
  • Gdańsk Stogi: temperatura powietrza to 24°C, wody 20°C.
  • Gdańsk Świbno: temperatura powietrza wynosi 24°C, wody 20°C.
  • Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza to 22°C, woda jest nieco bardziej orzeźwiająca i ma 18°C.
  • Piastowska Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda ma 18°C.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się corocznej zmory nadmorskich kurortów – na monitorowanych kąpieliskach w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic i wszystkie plaże są wolne od tego zagrożenia. Choć wysokie temperatury sprzyjają szybkiemu nagrzewaniu się wód Bałtyku i mogą stymulować rozwój fitoplanktonu, w piątek, 17 lipca, jakość wody na gdańskich plażach spełnia najwyższe standardy sanitarne. Woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć w ciągu dnia możemy cieszyć się letnią aurą, a temperatury powietrza w cieniu sięgają od 22°C do 25°C (lokalnie w słońcu nawet powyżej 30°C, na co wydano oficjalne ostrzeżenie przed upałami), musimy pamiętać o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Od godziny 17:00 w Gdańsku zacznie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami z porywami wiatru do 90 km/h oraz gradem. Złota zasada plażowicza na dziś brzmi: korzystajmy ze słońca, ale bacznie obserwujmy niebo i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Jeśli nadciągną burzowe chmury, natychmiast opuśćmy plażę dla własnego bezpieczeństwa.

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