Sinice Gdańsk 17.07. Czy w Gdańsku można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Warunki pogodowe na gdańskim wybrzeżu sprzyjają dziś bezpiecznej i przyjemnej rekreacji. Wiatr na wszystkich plażach jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak niebezpiecznych fal i prądów wstecznych. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Gdańsk Orle : temperatura powietrza to 23°C, a woda ma aż 21°C – to najcieplejsze miejsce do kąpieli w regionie!

: temperatura powietrza to 23°C, a woda ma aż 21°C – to najcieplejsze miejsce do kąpieli w regionie! Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 20°C.

: temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 20°C. Hallera Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza to 25°C, a wody 20°C.

: temperatura powietrza to 25°C, a wody 20°C. Molo Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza sięga 25°C, wody 20°C.

: temperatura powietrza sięga 25°C, wody 20°C. Gdańsk Sobieszewo : temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 19°C.

: temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 19°C. Gdańsk Stogi : temperatura powietrza to 24°C, wody 20°C.

: temperatura powietrza to 24°C, wody 20°C. Gdańsk Świbno : temperatura powietrza wynosi 24°C, wody 20°C.

: temperatura powietrza wynosi 24°C, wody 20°C. Gdańsk Jelitkowo : temperatura powietrza to 22°C, woda jest nieco bardziej orzeźwiająca i ma 18°C.

: temperatura powietrza to 22°C, woda jest nieco bardziej orzeźwiająca i ma 18°C. Piastowska Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda ma 18°C.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się corocznej zmory nadmorskich kurortów – na monitorowanych kąpieliskach w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic i wszystkie plaże są wolne od tego zagrożenia. Choć wysokie temperatury sprzyjają szybkiemu nagrzewaniu się wód Bałtyku i mogą stymulować rozwój fitoplanktonu, w piątek, 17 lipca, jakość wody na gdańskich plażach spełnia najwyższe standardy sanitarne. Woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć w ciągu dnia możemy cieszyć się letnią aurą, a temperatury powietrza w cieniu sięgają od 22°C do 25°C (lokalnie w słońcu nawet powyżej 30°C, na co wydano oficjalne ostrzeżenie przed upałami), musimy pamiętać o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Od godziny 17:00 w Gdańsku zacznie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami z porywami wiatru do 90 km/h oraz gradem. Złota zasada plażowicza na dziś brzmi: korzystajmy ze słońca, ale bacznie obserwujmy niebo i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Jeśli nadciągną burzowe chmury, natychmiast opuśćmy plażę dla własnego bezpieczeństwa.

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