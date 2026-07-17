Sinice Krynica Morska 17.07. Czy w Krynicy Morskiej można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają
Warunki pogodowe i hydrologiczne uległy znacznej poprawie. Po niedawnych silnych wiatrach i falach, które zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag, dzisiejsze pomiary przynoszą doskonałe informacje. Wiatr ucichł do zera, a woda w Bałtyku i Zatoce Gdańskiej zachęca do orzeźwiających kąpieli. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie wypoczywać:
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a wody 19°C. Bezpieczeństwo potwierdza brak wiatru (0 m/s). Ostatnie badanie z 13 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Kąpielisko jest OTWARTE. Parametry są identyczne: temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr osiąga prędkość 0 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Kąpielisko jest OTWARTE. Warunki zachęcają do rekreacji – temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 19°C, przy bezwietrznej aurze. Woda przydatna do kąpieli.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko jest OTWARTE. Woda w tym rejonie jest minimalnie chłodniejsza i wynosi 18°C, podczas gdy temperatura powietrza to 21°C. Brak wiatru gwarantuje spokojną taflę wody. Badania sanitarne z 13 lipca potwierdzają doskonałą jakość wody.
Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego zakwitu wody mamy świetne wiadomości. Aktualne analizy i obserwacje z 17 lipca wskazują, że wszystkie kąpieliska nad otwartym Bałtykiem oraz Zatoką Gdańską są wolne od sinic. Na żadnej z monitorowanych plaż w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów, a oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają przydatność wody do kąpieli we wszystkich czterech lokalizacjach. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskiej wody.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej upływa pod znakiem bardzo stabilnej pogody z temperaturą powietrza na poziomie 21°C i temperaturą wody sięgającą 18-19°C. Całkowity brak wiatru (0 m/s) stwarza idealne warunki do plażowania z dziećmi oraz bezpiecznego pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Choć dziś na wszystkich kąpieliskach panują znakomite warunki, sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.