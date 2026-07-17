Sinice Sopot 17.07. Czy w Sopocie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

W piątkowy dzień na wszystkich sześciu monitorowanych kąpieliskach w Sopocie panują znakomite warunki do wypoczynku nad wodą. Zgodnie z oficjalnymi danymi, ratownicy nie wywiesili na żadnym z nich czerwonej flagi, co oznacza pełne zielone światło dla miłośników morskich kąpieli. Woda w całym pasie nadmorskim została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

Oto szczegółowa lista otwartych kąpielisk w Sopocie wraz z aktualnymi parametrami:

Sopot - 13-17 – temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z prędkością 3 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 16 lipca).

– temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 16 lipca). Sopot - Łazienki Południowe I – temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody osiąga 18°C , przy słabym wietrze o prędkości 3 m/s .

– temperatura powietrza wynosi , temperatura wody osiąga , przy słabym wietrze o prędkości . Sopot - Łazienki Południowe II – odnotowano tu 22°C w cieniu, temperatura wody wynosi przyjemne 18°C , a wiatr osiąga prędkość 3 m/s .

– odnotowano tu w cieniu, temperatura wody wynosi przyjemne , a wiatr osiąga prędkość . Sopot-32A-33 – plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza na poziomie 22°C i wody wynoszącą 18°C . Słaby wiatr 3 m/s sprzyja rekreacji.

– plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza na poziomie i wody wynoszącą . Słaby wiatr sprzyja rekreacji. Sopot-K22 – parametry na tym kąpielisku są identyczne: powietrze ma 22°C , woda 18°C , a prędkość wiatru to 3 m/s , co zapewnia spokojną taflę morza.

– parametry na tym kąpielisku są identyczne: powietrze ma , woda , a prędkość wiatru to , co zapewnia spokojną taflę morza. Sopot-Kamienny Potok-Koliba – to kąpielisko również zaprasza temperaturą powietrza 22°C oraz wody 18°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwego problemu letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych sopockich kąpielisk nie odnotowano obecności toksycznych cyjanobakterii. Poprzedni silny sztorm Bernadette, który na początku lipca przetoczył się przez Bałtyk, skutecznie oczyścił wodę w Zatoce Gdańskiej. Dzięki temu plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z kąpieli morskich bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć lokalne pomiary na plażach wskazują przyjemne 22°C, to według ogólnych prognoz w ciągu dnia w regionie będzie dawać się we znaki uciążliwy upał. Sytuacja pogodowa w Sopocie zmieni się jednak diametralnie wieczorem i w nocy, kiedy to nad Pomorze nadejdą gwałtowne nawałnice z burzami, gradem i silnymi porywami wiatru, przed którymi ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Planując dzisiejszy relaks, pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze obserwuj maszty ratownicze i stosuj się do wywieszonych flag. Czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!

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