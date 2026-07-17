Sinice Gdynia 17.07. Czy w Gdyni można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w Gdyni są dziś otwarte dla miłośników morskich kąpieli, a na masztach nie wywieszono czerwonych flag. To idealny moment na bezpieczne schłodzenie się w morzu, zanim pogoda ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Oto szczegółowy raport z gdyńskich plaż:

Gdynia Babie Doły: panują tu bardzo dobre warunki – temperatura powietrza wynosi 22°C , a woda ma 18°C . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

panują tu bardzo dobre warunki – temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Gdynia Orłowo: kusi najcieplejszą wodą, która ma dziś 20°C . Powietrze nagrzało się do 22°C , a wiatr osiąga prędkość 2 m/s.

kusi najcieplejszą wodą, która ma dziś . Powietrze nagrzało się do , a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Gdynia Redłowo: to najcieplejsze miejsce w Gdyni z temperaturą powietrza sięgającą 23°C . Woda ma przyjemne 19°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

to najcieplejsze miejsce w Gdyni z temperaturą powietrza sięgającą . Woda ma przyjemne , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Gdynia Śródmieście: w samym sercu miasta termometry wskazują 20°C, a woda ma 19°C. Warunki są wyjątkowo stabilne, a wiatr to zaledwie delikatny powiew o prędkości 1 m/s.

Woda we wszystkich tych lokalizacjach została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badań z 3 lipca, a następna kontrola czystości zaplanowana jest na 20 lipca.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących dziś wejście do wody przekazujemy znakomite wieści – na monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic. Chociaż w minionych tygodniach na Pomorzu pojawiały się lokalne zakazy wywołane przez te cyjanobakterie, to w piątek, 17 lipca, Zatoka Gdańska w rejonie Gdyni jest całkowicie wolna od tego problemu. Sytuacja ta może się jednak szybko zmienić wraz z zapowiadanym na noc załamaniem pogody i silnym falowaniem, które potrafią gwałtownie przemieścić skupiska mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątek przynosi stabilne, umiarkowane temperatury powietrza w granicach 20–23°C oraz przyjemną wodę w Bałtyku o temperaturze od 18 do 20°C przy niemal bezwietrznej aurze. Pamiętajmy jednak, że to cisza przed burzą – wieczorem i w nocy nad regionem przejdą gwałtowne nawałnice z porywami wiatru dochodzącymi do 90 km/h. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz stałe obserwowanie koloru flagi na kąpielisku. W przypadku usłyszenia pierwszych grzmotów lub zauważenia nadciągających ciemnych chmur należy natychmiast opuścić plażę, gdyż otwarty teren w trakcie burzy stanowi realne zagrożenie dla życia.

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