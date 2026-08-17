Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Nadmorska aura sprzyja dziś wszystkim, którzy chcą spędzić czas nad wodą. Według najnowszego komunikatu meteorologicznego IMGW dla południowego Bałtyku nie ma dziś żadnych ostrzeżeń przed silnym wiatrem, a stan morza wynosi bezpieczne 3. Wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s stwarza idealne warunki do rekreacji. Co niezwykle istotne, woda w Bałtyku jest obecnie cieplejsza niż samo powietrze – jej temperatura wynosi przyjemne 19°C, podczas gdy termometry na lądzie wskazują 17°C.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 13 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 13 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży 'B' w Łebie: Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych i jest otwarte . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C, a wiatr wynosi 3 m/s. Badania mikrobiologiczne wody z 13 sierpnia nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych i jest . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C, a wiatr wynosi 3 m/s. Badania mikrobiologiczne wody z 13 sierpnia nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: To kąpielisko również pozostaje otwarte dla turystów. Notujemy tu temperaturę powietrza 17°C oraz temperaturę wody 19°C przy wietrze o sile 3 m/s. Jakość wody została pozytywnie oceniona podczas badania z 13 sierpnia.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu zakwitu niebezpiecznych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że woda na plażach A, B oraz C jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Pamiętajmy, że sinice najszybciej rozwijają się podczas długotrwałych upałów i przy bezwietrznej pogodzie, podczas gdy dzisiejsze umiarkowane temperatury skutecznie zapobiegają ich zakwitom w tym rejonie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Łebie przynosi stabilne, choć rześkie warunki. Temperatura powietrza oscylująca wokół 17°C i woda o temperaturze 19°C gwarantują przyjemny, rześki wypoczynek. Choć prognozy wskazują na możliwość wystąpienia lokalnych, przelotnych opadów deszczu, łagodny wiatr nie powinien sprawiać kłopotów plażowiczom. Pamiętajmy jednak, że warunki nad morzem potrafią zmieniać się bardzo dynamicznie. Złotą zasadą każdego bezpiecznego urlopowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie