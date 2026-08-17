Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Poniedziałek to idealny moment na spokojny odpoczynek nad morzem bez ekstremalnych upałów, które dały się we znaki w ubiegłych dniach. Na plażowiczów czekają znakomite warunki do bezpiecznej kąpieli. Co ciekawe, woda w morzu jest obecnie cieplejsza niż powietrze! Wszystkie cztery monitorowane lokalizacje posiadają aktualną, pozytywną ocenę jakości wody. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma przyjemne 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Na kąpielisku nie obowiązuje czerwona flaga.

woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma przyjemne 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Na kąpielisku nie obowiązuje czerwona flaga. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: parametry są identyczne – woda zachęca temperaturą 20°C przy temperaturze powietrza 19°C i delikatnym wietrze 2 m/s. Kąpiel jest całkowicie dozwolona.

parametry są identyczne – woda zachęca temperaturą 20°C przy temperaturze powietrza 19°C i delikatnym wietrze 2 m/s. Kąpiel jest całkowicie dozwolona. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: również tutaj fani morskich kąpieli mogą czuć się bezpiecznie. Temperatura powietrza to 19°C, wody 20°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Kąpielisko pozostaje otwarte.

również tutaj fani morskich kąpieli mogą czuć się bezpiecznie. Temperatura powietrza to 19°C, wody 20°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Kąpielisko pozostaje otwarte. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: to kąpielisko także melduje doskonałe warunki do rekreacji – 19°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla wchodzących do wody.

Warto pamiętać, że ostatnia oficjalna ocena czystości wody dla wszystkich tych miejsc została wydana 7 sierpnia 2026 r. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano już na jutro, czyli wtorek, 18 sierpnia, co daje plażowiczom gwarancję stałego i rzetelnego monitoringu sanitarnego.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają doskonałe wieści. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności niebezpiecznych zakwitów sinic. Zarówno woda w rejonie Bulwaru Słonecznego, ulicy Korczaka, jak i w porcie jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Służby sanitarne nieustannie trzymają rękę na pulsie, a brak negatywnych komunikatów oznacza pełną swobodę w korzystaniu z uroków bezpiecznego wypoczynku nad Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Krynicy Morskiej sprzyja osobom, które nie przepadają za męczącym skwarem. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i słabym wietrze (2 m/s), warunki są wręcz wymarzone do spacerów oraz rekreacji w zaskakująco ciepłej wodzie (20°C). Choć prognozy dla całego regionu południowo-wschodniego Bałtyku wskazują na możliwość wystąpienia lokalnych, przelotnych opadów deszczu, wiatr na samych kąpieliskach nie powinien krzyżować planów wypoczynkowych.

Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najbardziej sprzyjającej aurze, to ratownicy obecni na plaży mają ostateczny głos w kwestii bezpieczeństwa i do ich zaleceń należy się bezwzględnie stosować.

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