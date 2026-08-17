Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla osób planujących poniedziałkowy relaks nad wodą mamy doskonałe wiadomości. Jedyne oficjalnie monitorowane kąpielisko w tej miejscowości jest dziś w pełni dostępne dla odwiedzających. Bezpieczeństwa strzegą wykwalifikowani ratownicy, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku.

Oto szczegółowy wykaz warunków panujących na plaży:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w morzu ma dokładnie tyle samo, czyli 17°C. Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s, co sprzyja spokojnej tafli wody. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu wczasowiczom nad Bałtykiem. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości dla wszystkich odpoczywających w okolicy – na monitorowanym kąpielisku przy wejściu nr 21 nie odnotowano żadnych śladów zakwitu tych niebezpiecznych bakterii. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem mikrobiologicznym, co gwarantuje udaną kąpiel bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć termometry wskazują dziś umiarkowane 17°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, łagodny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży może być całkiem przyjemna. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Kluczową zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne zwracanie uwagi na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Nigdy nie lekceważmy żywiołu, jakim jest morze!

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