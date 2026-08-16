Dramat nad jeziorem Siemirowice! Nie żyją dwie osoby. Wśród ofiar jest kobieta w ciąży

D.P
2026-08-16 15:41

Dramatyczne wydarzenia nad jeziorem Siemirowice w gminie Cewice. W sobotę, 15 sierpnia, z akwenu wyciągnięto kobietę i mężczyznę. Ratownicy podjęli próbę reanimacji obojga poszkodowanych, jednak mimo prowadzonych działań nie udało się ich uratować. Pojawiła się również kolejna tragiczna informacja – zmarła kobieta była w ciąży.

Służby przy jeziorze, obok ambulans. Na miniaturowej wstawce nogi osób na pomoście. O tragedii przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Shutterstock; x.com / fot.Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa/ X (Twitter)

Tragedia nad jeziorem Siemirowice. Walka o życie trwała do samego końca

Do tragedii nad jeziorem Siemirowice w powiecie lęborskim doszło w sobotę późnym popołudniem. Około godz. 18 policjanci z Lęborka otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach, które znalazły się w wodzie. Był to rejon objęty zakazem kąpieli. Na miejsce skierowano patrol policji, a w akcję ratunkową zaangażowali się także strażacy ochotnicy z Cewic.

Po wyciągnięciu kobiety i mężczyzny z jeziora natychmiast rozpoczęto czynności ratunkowe. Prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa nie przyniosła jednak oczekiwanego efektu. Życia obojga poszkodowanych nie udało się ocalić.

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Nowe informacje dotyczące tego, co mogło wydarzyć się bezpośrednio przed tragedią, opublikował w mediach społecznościowych Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że kobieta i mężczyzna mieli wcześniej pokłócić się na pomoście, a następnie oboje znaleźli się w wodzie.

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- Para pokłóciła się na pomoście. Oboje wpadli do wody. Oboje nie żyją. Kobieta dodatkowo była w ciąży. Moi drodzy, woda nie wybacza błędów – podał Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na platformie „X”.

Na razie nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach kobieta i mężczyzna wpadli do jeziora. Szczegółowy przebieg tragedii ustalają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

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