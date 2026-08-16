Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Niedzielne popołudnie przyniosło gwałtowne pogorszenie warunków na środkowym wybrzeżu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla południowego Bałtyku, którego porywy na morzu osiągają nawet 7 stopni w skali Beauforta, a stan morza określany jest jako wysoki. W efekcie na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach w Rowach obowiązuje dziś absolutny zakaz kąpieli, co sygnalizuje czerwona flaga.

Bezpośrednią przyczyną wywieszenia czerwonych flag są bardzo wysokie, załamujące się fale oraz skrajnie niebezpieczne prądy wsteczne, które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć nawet doświadczonego pływaka w głąb morza. Silny wiatr wiejący z prędkością aż 9 m/s dodatkowo potęguje to zagrożenie.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zamkniętych kąpielisk w Rowach wraz z parametrami pogodowymi:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 18°C. Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokich fal i prądów wstecznych.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 18°C. Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży – woda ma 18°C, powietrze 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 9 m/s generuje niebezpieczną falę.

Identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży – woda ma 18°C, powietrze 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 9 m/s generuje niebezpieczną falę. Rowy Zachód Centralne: Temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C. Czerwona flaga powiewa tu ze względu na silne prądy i załamujące się fale.

Temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C. Czerwona flaga powiewa tu ze względu na silne prądy i załamujące się fale. Rowy Zachód Apator: Woda o temperaturze 17°C, powietrze 18°C. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do morza.

Woda o temperaturze 17°C, powietrze 18°C. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do morza. Rowy Zachód Słoneczko: Warunki zbliżone do pozostałych zachodnich plaż – woda mierzy 17°C, powietrze 18°C. Silny wiatr i fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Warunki zbliżone do pozostałych zachodnich plaż – woda mierzy 17°C, powietrze 18°C. Silny wiatr i fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Rowy Zachód Radomsko: Temperatura wody wynosi 17°C, powietrza 18°C. Ze względu na prądy wsteczne kąpielisko jest wyłączone z użytku.

Temperatura wody wynosi 17°C, powietrza 18°C. Ze względu na prądy wsteczne kąpielisko jest wyłączone z użytku. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Ostatnie z zachodnich kąpielisk również pozostaje zamknięte. Woda ma 17°C, powietrze 18°C, a wiatr osiąga 9 m/s.

Warto podkreślić, że zakaz ten podyktowany jest wyłącznie względami bezpieczeństwa fizycznego – stan biologiczny wody nie budzi zastrzeżeń.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się zakwitu groźnych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona pod koniec lipca, potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Choć kolejne rutynowe badania zaplanowano na poniedziałek, 17 sierpnia, to obecne zamknięcie plaż nie ma żadnego związku z czystością biologiczną Bałtyku – woda jest czysta, a jedyną przeszkodą są potężne siły natury w postaci fal i wiatru.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela w Rowach upływa pod znakiem rześkiej i bardzo wietrznej aury. Temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C, co w połączeniu z porywistym wiatrem sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży jest znacznie niższa. Woda w Bałtyku ma obecnie od 17°C do 18°C. Choć pogoda zachęca do spacerów brzegiem morza, ratownicy apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu kąpieli. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody, bez wyjątków. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a walka z nimi jest niezwykle trudna. Dla własnego bezpieczeństwa spędźmy dzisiejszy dzień na spacerach i podziwianiu potęgi żywiołu z bezpiecznej odległości.

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