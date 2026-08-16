Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop na Mierzei Wiślanej, napływają doskonałe wiadomości – warunki do kąpieli są dzisiaj znakomite. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Co ciekawe, na plażowiczów czeka rzadka sytuacja, w której temperatura wody (20°C) przewyższa temperaturę powietrza (19°C), co sprawia, że kąpiel może okazać się niezwykle przyjemna. Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, na morzu nie występują wysokie fale, co dodatkowo sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi.

Oto lista wszystkich monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej, które czekają dziś na plażowiczów:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 2 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 2 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 2 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 2 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 2 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 2 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 2 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

Najświeższa oficjalna ocena jakości wody dla wszystkich wymienionych lokalizacji została przeprowadzona przez Sanepid i potwierdza pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Kolejne rutynowe badania czystości wody zaplanowano na 18 sierpnia, co gwarantuje stały nadzór nad zdrowiem kąpiących się.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych bakterii płyną bardzo dobre wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Choć najnowsze doniesienia medialne i zdjęcia satelitarne Copernicus wskazują na obecność smug sinic w otwartych wodach Zatoki Gdańskiej i w okolicach Mierzei Wiślanej, to prądy morskie i wiatr sprzyjają plażowiczom. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda przy brzegu w Krynicy Morskiej jest czysta, a żadne z lokalnych kąpielisk nie zostało zamknięte z tego powodu. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi stabilne 19°C, natomiast woda w Bałtyku zachęca wyjątkowym ciepłem, osiągając aż 20°C. Słaby wiatr o sile 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody, idealną do bezpiecznej zabawy i pływania. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być absolutnym priorytetem, nawet podczas tak spokojnego i przyjemnego dnia jak dzisiejszy.

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