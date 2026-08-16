Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Amatorzy morskich kąpieli będą musieli dziś obejść się smakiem. Silny wiatr wiejący z prędkością dochodzącą w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta wywołał na pełnym morzu wysokie, niebezpieczne fale. To właśnie one są bezpośrednią przyczyną wprowadzenia bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż w mieście:

Zamknięte z powodu wysokiej fali:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest dziś zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Choć temperatura wody wynosi całkiem zachęcające 19°C, a wiatr przy samym brzegu osiąga umiarkowane 4 m/s, to wysokie fale stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do morza. Temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C. Ostatni pomiar warunków został przeprowadzony 16 sierpnia 2026 roku.

Warto pamiętać, że wysoka fala to nie tylko widowiskowy żywioł, ale przede wszystkim potężne prądy wsteczne, które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Czerwona flaga nie jest jedynie sugestią – to kategoryczny zakaz, który ratownicy wprowadzają dla ochrony życia plażowiczów.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu glonów są bardzo dobre wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez służby sanitarne, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Co więcej, najnowsze raporty dla polskiego wybrzeża wskazują, że otwarty Bałtyk pozostaje obecnie wolny od uciążliwych zakwitów tych mikroorganizmów. Kolejne badanie laboratoryjne próbek zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku, co gwarantuje stały nadzór nad bezpieczeństwem mikrobiologicznym tutejszych wód.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach przynosi typowo nadmorską, umiarkowaną aurę. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i temperaturze wody na poziomie 19°C warunki sprzyjają spacerom oraz plażowaniu na piasku, lecz nie sprzyjają bezpiecznej kąpieli. Wiatr wiejący z prędkością 4 m/s odczuwalnie chłodzi, a wzburzone morze generuje wysokie fale.

Niezmiennie obowiązuje złota zasada każdego plażowicza: przed wejściem na plażę zawsze w pierwszej kolejności spogląda się na maszt ratowniczy. Czerwona flaga oznacza absolutny zakaz kąpieli. Nigdy nie należy lekceważyć poleceń ratowników ani wchodzić do wody w miejscach niestrzeżonych – bezpieczeństwo własne i bliskich jest absolutnym priorytetem.

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