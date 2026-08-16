Takie są zarobki Polaków. GUS podał najnowszą średnią krajową

Tyle wyniosła średnia krajowa w II kwartale 2026 roku

W II kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9233,13 zł. Rok wcześniej było to 8748,63 zł. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. Najnowsza średnia obejmuje dane dotyczące niemal 10 mln pracowników. W statystyce uwzględniono zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Warto jednak pamiętać, że mowa o kwocie brutto, a więc wynagrodzeniu przed odliczeniem podatków i składek.

Średnia krajowa spadła w porównaniu z początkiem roku

Choć w ujęciu rocznym wynagrodzenia wzrosły, inaczej wygląda porównanie z pierwszym kwartałem 2026 roku. Wówczas przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 9562,88 zł brutto. Oznacza to, że w II kwartale średnia była niższa o około 3,45 proc.

Nie należy jednak traktować tego jako informacji o tym, że pensje wszystkich pracowników spadły. Przeciętne wynagrodzenie jest wartością statystyczną i może zmieniać się w zależności od struktury wypłat w danym okresie.

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Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

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Kobiety i mężczyźni. Tak wygląda mediana

Dane pokazują również różnice w medianie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W przypadku mężczyzn mediana wyniosła 7753,52 zł brutto, natomiast w przypadku kobiet było to 7631,04 zł brutto. Różnica nie jest więc duża, ale statystyki pokazują, że mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa.

Duża firma oznacza wyższe wynagrodzenia?

Interesujące różnice widać także po uwzględnieniu wielkości przedsiębiorstwa.

W firmach zatrudniających co najmniej 1000 osób mediana wynagrodzeń wyniosła 9146,18 zł brutto. Tymczasem w najmniejszych firmach, zatrudniających do 9 osób, było to zaledwie 4806 zł brutto. Różnica jest więc bardzo duża. Pokazuje ona, że poziom wynagrodzeń może mocno zależeć od wielkości pracodawcy.