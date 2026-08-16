Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Wszystkie strzeżone plaże w Stegnie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Na masztach nie ma czerwonych flag, co oznacza, że ratownicy dają zielone światło na wejście do wody. Warto wykorzystać te doskonałe warunki, zwłaszcza po ostatnich dniach, które przyciągnęły na Mierzeję Wiślaną absolutnie rekordowe tłumy wypoczywających.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach w dniu dzisiejszym:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura wody wynosi obecnie 19°C , podczas gdy powietrze nagrzało się do 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s gwarantuje spokojną taflę wody, idealną dla rodzin z dziećmi. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura wody wynosi obecnie , podczas gdy powietrze nagrzało się do . Słaby wiatr wiejący z prędkością gwarantuje spokojną taflę wody, idealną dla rodzin z dziećmi. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Tutaj warunki są niemal identyczne. Woda ma zachęcające 19°C, a powietrze 18°C. Przy wietrze o sile 4 m/s morze jest spokojne, co pozwala na bezpieczną, kontrolowaną rekreację pod czujnym okiem ratowników. Woda w tym miejscu również spełnia wszystkie normy sanitarne.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią pokrzyżować plany urlopowiczom. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno Kąpielisko Stegna I, jak i Kąpielisko Stegna II charakteryzują się czystą wodą, a ostatnie badania laboratoryjne oraz codzienna obserwacja prowadzona przez ratowników nie wykazują żadnego zagrożenia biologicznego. Można bez obaw korzystać z kąpieli morskich.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela przynosi stabilną, choć nieco chłodniejszą aurę z temperaturą powietrza na poziomie 18°C i minimalnie cieplejszą wodą w Bałtyku mającą 19°C. Przy łagodnym wietrze wynoszącym 4 m/s, warunki na plaży w Stegnie sprzyjają spacerom oraz bezpiecznej rekreacji. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad polskim morzem bywa dynamiczna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie koloru flagi na maszcie przed wejściem do wody. Brak flagi lub flaga biała to zaproszenie do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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