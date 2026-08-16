Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 16.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-16 10:37

Niedziela, 16 sierpnia, przynosi spokojną, choć umiarkowanie ciepłą aurę nad otwartym morzem we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie. Mimo prognozowanych lokalnie przelotnych opadów deszczu, wiatr jest wyjątkowo słaby, a wszystkie tutejsze kąpieliska są dziś otwarte i bezpieczne dla amatorów morskich kąpieli.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży. O bezpiecznej kąpieli we Władysławowie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 16.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Planując niedzielny odpoczynek nad wodą, nie trzeba martwić się o czerwone flagi – na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach w gminie powiewają białe flagi, co oznacza pełną dostępność dla plażowiczów. Niska prędkość wiatru (zaledwie 3 m/s) doskonale współgra z brakiem ostrzeżeń sztormowych dla południowego Bałtyku, co gwarantuje płaską taflę wody i eliminuje ryzyko powstawania niebezpiecznych fal. Choć temperatura powietrza oscyluje w granicach 19–20°C, a woda ma orzeźwiające 18°C, warunki do rekreacji są bardzo stabilne. Warto jednak pamiętać o niedawnych, dramatycznych wydarzeniach z 14 sierpnia, kiedy to na plaży we Władysławowie doszło do udanej reanimacji wyciągniętego z wody mężczyzny. Ten incydent to ważne przypomnienie, że nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, woda zawsze wymaga od nas pełnej czujności.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami z dnia 16 sierpnia 2026 roku:

  • Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C. Słaby wiatr 3 m/s sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s, a woda jest w pełni bezpieczna pod kątem sanitarnym.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C. Łagodny wiatr 3 m/s sprzyja wypoczynkowi, woda przydatna do kąpieli.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Powietrze ma 19°C, woda 18°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Kolejne badanie laboratoryjne czystości wody zaplanowano tu na 19 sierpnia.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Identyczne warunki – 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie i spokojny wiatr 3 m/s, woda przydatna do kąpieli.
  • Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Na plażowiczów czeka 19°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Wiatr 3 m/s gwarantuje bezpieczną taflę wody, która spełnia wszelkie normy sanitarne.
  • Chłapowo, wejście na plażę nr 14: Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C. Warunki wiatrowe to stabilne 3 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych letnich zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich stacjach jest oficjalnie sklasyfikowana jako bezpieczna i przydatna do kąpieli. Ogólna sytuacja na pomorskim wybrzeżu jest obecnie stabilna, a wcześniejsze lokalne zakazy na innych plażach zostały w większości zniesione. Pamiętajmy, że choć te organizmy potrafią rozwinąć się bardzo szybko w stojącej, nagrzanej wodzie, dzisiejszy lekki wiatr i umiarkowana temperatura skutecznie zapobiegają ich kumulacji przy brzegu. Na plażowiczów czeka więc czysta, wolna od toksyn woda.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura we Władysławowie przynosi nam spokojne, umiarkowane warunki – temperatura powietrza wynosi 19–20°C, woda w Bałtyku ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Choć zachmurzenie może przynieść przelotny, słaby deszcz, to doskonały dzień na bezpieczną rekreację. Złota zasada każdego plażowicza pozostaje jednak niezmienna: bez względu na to, jak spokojne wydaje się morze, zawsze w pierwszej kolejności sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Kąp się wyłącznie na strzeżonych kąpieliskach i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników – to oni czuwają nad Twoim bezpieczeństwem i dysponują najbardziej aktualnymi informacjami o stanie morza.

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