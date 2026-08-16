Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Planując niedzielny odpoczynek nad wodą, nie trzeba martwić się o czerwone flagi – na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach w gminie powiewają białe flagi, co oznacza pełną dostępność dla plażowiczów. Niska prędkość wiatru (zaledwie 3 m/s) doskonale współgra z brakiem ostrzeżeń sztormowych dla południowego Bałtyku, co gwarantuje płaską taflę wody i eliminuje ryzyko powstawania niebezpiecznych fal. Choć temperatura powietrza oscyluje w granicach 19–20°C, a woda ma orzeźwiające 18°C, warunki do rekreacji są bardzo stabilne. Warto jednak pamiętać o niedawnych, dramatycznych wydarzeniach z 14 sierpnia, kiedy to na plaży we Władysławowie doszło do udanej reanimacji wyciągniętego z wody mężczyzny. Ten incydent to ważne przypomnienie, że nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, woda zawsze wymaga od nas pełnej czujności.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami z dnia 16 sierpnia 2026 roku:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 18°C . Słaby wiatr 3 m/s sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , wody . Słaby wiatr 3 m/s sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli. Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s, a woda jest w pełni bezpieczna pod kątem sanitarnym.

Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s, a woda jest w pełni bezpieczna pod kątem sanitarnym. Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza to 19°C , wody 18°C . Łagodny wiatr 3 m/s sprzyja wypoczynkowi, woda przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza to , wody . Łagodny wiatr 3 m/s sprzyja wypoczynkowi, woda przydatna do kąpieli. Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Powietrze ma 19°C , woda 18°C . Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Kolejne badanie laboratoryjne czystości wody zaplanowano tu na 19 sierpnia.

Powietrze ma , woda . Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Kolejne badanie laboratoryjne czystości wody zaplanowano tu na 19 sierpnia. Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Identyczne warunki – 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie i spokojny wiatr 3 m/s, woda przydatna do kąpieli.

Identyczne warunki – w powietrzu, w wodzie i spokojny wiatr 3 m/s, woda przydatna do kąpieli. Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Na plażowiczów czeka 19°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Wiatr 3 m/s gwarantuje bezpieczną taflę wody, która spełnia wszelkie normy sanitarne.

Na plażowiczów czeka w powietrzu oraz w wodzie. Wiatr 3 m/s gwarantuje bezpieczną taflę wody, która spełnia wszelkie normy sanitarne. Chłapowo, wejście na plażę nr 14: Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C. Warunki wiatrowe to stabilne 3 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych letnich zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich stacjach jest oficjalnie sklasyfikowana jako bezpieczna i przydatna do kąpieli. Ogólna sytuacja na pomorskim wybrzeżu jest obecnie stabilna, a wcześniejsze lokalne zakazy na innych plażach zostały w większości zniesione. Pamiętajmy, że choć te organizmy potrafią rozwinąć się bardzo szybko w stojącej, nagrzanej wodzie, dzisiejszy lekki wiatr i umiarkowana temperatura skutecznie zapobiegają ich kumulacji przy brzegu. Na plażowiczów czeka więc czysta, wolna od toksyn woda.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura we Władysławowie przynosi nam spokojne, umiarkowane warunki – temperatura powietrza wynosi 19–20°C, woda w Bałtyku ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Choć zachmurzenie może przynieść przelotny, słaby deszcz, to doskonały dzień na bezpieczną rekreację. Złota zasada każdego plażowicza pozostaje jednak niezmienna: bez względu na to, jak spokojne wydaje się morze, zawsze w pierwszej kolejności sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Kąp się wyłącznie na strzeżonych kąpieliskach i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników – to oni czuwają nad Twoim bezpieczeństwem i dysponują najbardziej aktualnymi informacjami o stanie morza.

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