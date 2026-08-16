Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dzięki unikalnemu położeniu Rewy, plażowicze mają do wyboru dwie strony malowniczego cypla, a dzisiejsze pomiary z 16 sierpnia przynoszą doskonałe parametry bezpieczeństwa. Na obu kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy, co oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroków polskiego morza. Co ciekawe, woda o temperaturze 20°C jest obecnie cieplejsza niż wskazywana w porannych pomiarach temperatura powietrza (18°C), co sprawia, że wejście do wody będzie wyjątkowo przyjemne.

Oto szczegółowy raport z obu rejonów Rewy:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 1 m/s , tafla wody jest wyjątkowo spokojna. Temperatura wody wynosi komfortowe 20°C przy 18°C powietrza. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejną kontrolę zaplanowano na 19 sierpnia.

Kąpielisko jest . Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie , tafla wody jest wyjątkowo spokojna. Temperatura wody wynosi komfortowe przy 18°C powietrza. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejną kontrolę zaplanowano na 19 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również kąpielisko jest w pełni otwarte dla turystów. Warunki wiatrowe są minimalnie silniejsze – wiatr osiąga prędkość 2 m/s, co jest idealną wiadomością dla początkujących miłośników sportów wodnych, z których słynie ten rejon. Temperatura wody wynosi 20°C, a stan sanitarny wody, podobnie jak po drugiej stronie cypla, jest bez zarzutu (ostatnia ocena z 7 sierpnia, następna już 19 sierpnia).

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla osób obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Choć w pierwszej połowie sierpnia w niektórych rejonach Zatoki Puckiej, m.in. w sąsiednich Mechelinkach, pojawiały się przejściowe ostrzeżenia przed zakwitem tych toksycznych bakterii, obecna sytuacja w Rewie jest w pełni bezpieczna. Sprzyja temu m.in. dynamiczna cyrkulacja wody wokół cypla. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie to rzadko spotykana harmonia – niemal bezwietrzna aura (wiatr 1-2 m/s) idzie w parze z nagrzaną do 20°C wodą, która zaprasza do kąpieli znacznie bardziej niż rześkie powietrze (18°C). Pamiętajmy jednak, że warunki nad polskim morzem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku to stała czujność: przed wejściem do wody zawsze sprawdźmy kolor flagi wywieszonej przez ratowników na stanowisku. Brak flagi lub flaga biała to zielone światło dla bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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