Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Szybko zmieniająca się aura przyniosła silne falowanie, które uniemożliwia bezpieczne korzystanie z kąpielisk. Choć prędkość wiatru wynosi obecnie umiarkowane 4 m/s, to wcześniejsze zawirowania pogodowe i przechodzący nad Bałtykiem front atmosferyczny wywołały wysokie fale, stwarzające śmiertelne zagrożenie dla pływaków. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę zamkniętych plaż:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest całkowicie zamknięte z powodu wysokiej fali . Temperatura powietrza wynosi tu 18°C, a temperatura wody to 17°C. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia), jednak czerwona flaga bezwzględnie zabrania wchodzenia do morza.

Kąpielisko jest całkowicie z powodu . Temperatura powietrza wynosi tu 18°C, a temperatura wody to 17°C. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia), jednak czerwona flaga bezwzględnie zabrania wchodzenia do morza. Wejście na plażę nr 23: Tu również obowiązuje zakaz kąpieli wywołany wysoką falą . Warunki termiczne są identyczne: 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej przydatność, a kolejny test zaplanowano na 19 sierpnia.

Tu również obowiązuje wywołany . Warunki termiczne są identyczne: 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej przydatność, a kolejny test zaplanowano na 19 sierpnia. Wejście na plażę nr 25: Trzecie z monitorowanych kąpielisk również pozostaje zamknięte przez wysokie fale. Przy temperaturze powietrza 18°C i wody 17°C, ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie czerwonej flagi. Następne badanie czystości wody odbędzie się 18 sierpnia.

Warto podkreślić, że dzisiejsze obostrzenia mają charakter wyłącznie prewencyjny i wynikają z trudnych warunków fizycznych na morzu – pod względem sanitarnym woda spełnia wszelkie rygorystyczne normy.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych toksyn produkowanych przez te organizmy. Gdy tylko wysoka fala opadnie, a czerwone flagi zostaną opuszczone, będzie można bezpiecznie i bez obaw wracać do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: niedziela przyniosła na Pomorzu oczekiwane ochłodzenie po fali upałów, która wciąż przetacza się przez południową Polskę. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 18°C w połączeniu z chłodną wodą o temperaturze 17°C oraz wiatrem wiejącym z prędkością 4 m/s sprawiają, że dzisiejszy dzień nadaje się raczej na spacery wzdłuż malowniczego klifu niż na relaks na piasku. Niezależnie od panującej aury, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie nadmorskiego wypoczynku: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez wysokie fale są nieprzewidywalne i niezwykle silne. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz naszych bliskich.

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