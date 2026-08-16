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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Po fali upałów i lokalnych zawirowaniach z jakością wody na początku miesiąca, połowa sierpnia przynosi pełną stabilizację i idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku nad Bałtykiem. Badania laboratoryjne potwierdzają najwyższą jakość wody, a ratownicy nie musieli dziś wywieszać czerwonych flag na żadnym z gdańskich posterunków. Morze jest wyjątkowo spokojne, a brak silnego wiatru sprzyja rodzinnemu plażowaniu.
Oto szczegółowy raport z gdańskich plaż na dzień 16 sierpnia 2026 roku:
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: doskonałe warunki, temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 20°C, a wiatr jest praktycznie nieodczuwalny (0 m/s).
- Hallera Gdańsk Brzeźno: bliźniacze warunki z temperaturą powietrza 22°C, wody 20°C i bezwietrzną aurą (0 m/s).
- Gdańsk Stogi: nieco chłodniej na brzegu – termometry pokazują tu 18°C, woda ma przyjemne 20°C, wiatr 0 m/s.
- Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza to 18°C, woda osiąga 20°C, bezwietrznie (0 m/s).
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: identycznie jak w Jelitkowie Głównym – powietrze 18°C, woda 20°C, wiatr 0 m/s.
- Molo Gdańsk Brzeźno: powietrze 18°C, woda zachęca temperaturą 20°C, wiatr 0 m/s.
- Gdańsk Świbno: na tej urokliwej plaży odnotowano 20°C w powietrzu i 20°C w wodzie, przy braku wiatru (0 m/s).
- Gdańsk Orle: powietrze 18°C, woda 20°C, wiatr 0 m/s.
- Gdańsk Sobieszewo: warunki na Wyspie Sobieszewskiej to 18°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz 0 m/s wiatru.
Wszystkie wymienione kąpieliska pomyślnie przeszły kontrole sanepidu, a woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich obawiających się corocznego problemu z cyjanobakteriami mamy doskonałą wiadomość: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysoka temperatura wody w Zatoce Gdańskiej, sięgająca 20°C, sprzyja tym organizmom, obecne warunki wiatrowe i prądy morskie skutecznie chronią gdańskie plaże przed uciążliwym kożuchem. Wszystkie kąpieliska są wolne od zanieczyszczeń i w pełni dostępne dla spragnionych ochłody.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Niedzielna aura w Gdańsku przynosi umiarkowane zachmurzenie przy temperaturze powietrza oscylującej w granicach 18-22°C na plażach oraz bardzo ciepłej wodzie w Bałtyku mającej aż 20°C. Słaby wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest wyższa, a morze pozostaje wyjątkowo spokojne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to taki pod okiem profesjonalistów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych i bezwzględne stosowanie się do koloru flagi wywieszonej przez ratowników WOPR. Biała flaga oznacza bezpieczne wejście do wody, czerwona – bezwzględny zakaz kąpieli.