Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Po fali upałów i lokalnych zawirowaniach z jakością wody na początku miesiąca, połowa sierpnia przynosi pełną stabilizację i idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku nad Bałtykiem. Badania laboratoryjne potwierdzają najwyższą jakość wody, a ratownicy nie musieli dziś wywieszać czerwonych flag na żadnym z gdańskich posterunków. Morze jest wyjątkowo spokojne, a brak silnego wiatru sprzyja rodzinnemu plażowaniu.

Oto szczegółowy raport z gdańskich plaż na dzień 16 sierpnia 2026 roku:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: doskonałe warunki, temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 20°C , a wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( 0 m/s ).

doskonałe warunki, temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( ). Hallera Gdańsk Brzeźno: bliźniacze warunki z temperaturą powietrza 22°C , wody 20°C i bezwietrzną aurą ( 0 m/s ).

bliźniacze warunki z temperaturą powietrza , wody i bezwietrzną aurą ( ). Gdańsk Stogi: nieco chłodniej na brzegu – termometry pokazują tu 18°C , woda ma przyjemne 20°C , wiatr 0 m/s .

nieco chłodniej na brzegu – termometry pokazują tu , woda ma przyjemne , wiatr . Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza to 18°C , woda osiąga 20°C , bezwietrznie ( 0 m/s ).

temperatura powietrza to , woda osiąga , bezwietrznie ( ). Piastowska Gdańsk Jelitkowo: identycznie jak w Jelitkowie Głównym – powietrze 18°C , woda 20°C , wiatr 0 m/s .

identycznie jak w Jelitkowie Głównym – powietrze , woda , wiatr . Molo Gdańsk Brzeźno: powietrze 18°C , woda zachęca temperaturą 20°C , wiatr 0 m/s .

powietrze , woda zachęca temperaturą , wiatr . Gdańsk Świbno: na tej urokliwej plaży odnotowano 20°C w powietrzu i 20°C w wodzie, przy braku wiatru ( 0 m/s ).

na tej urokliwej plaży odnotowano w powietrzu i w wodzie, przy braku wiatru ( ). Gdańsk Orle: powietrze 18°C , woda 20°C , wiatr 0 m/s .

powietrze , woda , wiatr . Gdańsk Sobieszewo: warunki na Wyspie Sobieszewskiej to 18°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz 0 m/s wiatru.

Wszystkie wymienione kąpieliska pomyślnie przeszły kontrole sanepidu, a woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się corocznego problemu z cyjanobakteriami mamy doskonałą wiadomość: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysoka temperatura wody w Zatoce Gdańskiej, sięgająca 20°C, sprzyja tym organizmom, obecne warunki wiatrowe i prądy morskie skutecznie chronią gdańskie plaże przed uciążliwym kożuchem. Wszystkie kąpieliska są wolne od zanieczyszczeń i w pełni dostępne dla spragnionych ochłody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura w Gdańsku przynosi umiarkowane zachmurzenie przy temperaturze powietrza oscylującej w granicach 18-22°C na plażach oraz bardzo ciepłej wodzie w Bałtyku mającej aż 20°C. Słaby wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest wyższa, a morze pozostaje wyjątkowo spokojne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to taki pod okiem profesjonalistów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych i bezwzględne stosowanie się do koloru flagi wywieszonej przez ratowników WOPR. Biała flaga oznacza bezpieczne wejście do wody, czerwona – bezwzględny zakaz kąpieli.

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