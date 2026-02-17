Spis treści
W SKRÓCIE:
Największe drzewo na świecie robi wrażenie na turystach
Kiedy mówimy o gigantach przyrody, wielu z nas myśli o imponujących górach, potężnych wodospadach czy ogromnych jeziorach. Okazuje się jednak, że istnieje także drzewo, które niemal dosłownie dotyka nieba! Mowa o drzewie Hyperion, które od lat zapiera dech w piersiach ze względu na swoją wielkość.
Hyperion - przyrodniczy rekordzista z USA
Hyperion to sekwoja wieczniezielona (Sequoia sempervirens), gatunek drzew, który sam w sobie jest rekordzistą pod względem wysokości. Znaleziony w Parku Narodowym Redwood w północnej Kalifornii, Hyperion wyrasta na wysokość około 116 metrów - to więcej niż Big Ben w Londynie, który ma 96 metrów. Co ciekawe, drzewo zostało odkryte stosunkowo niedawno - 25 sierpnia 2006 roku. Zdjęcia tego olbrzyma znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.
Imponujące porównania - jak wysoki jest Hyperion?
Chcąc wyobrazić sobie, jak wysoki jest Hyperion warto porównać jego wysokość np. do znanych budowli, pamiętając, że gigantyczne drzewo liczy sobie 116.07 m.
- Big Ben Londyn 96 m
- Statua Wolności 93 m
- Bazylika Mariacka w Krakowie 81 m
- Bazylika Mariacka w Gdańsku 82 m
- Hanza Tower w Szczecinie 100 m
- Hyperion w Energylandii 77 m.
Co ciekawe, Hyperion nie tylko imponuje rozmiarami - jego lokalizacja przez długi czas była trzymana w tajemnicy, aby chronić drzewo i okoliczny ekosystem przed nadmierną turystyką. Teren, na którym rośnie, jest obecnie zamknięty dla odwiedzających, a próby podejścia bliżej mogą skutkować grzywną do 5 000 USD lub nawet karą więzienia.
Pomimo trudnej dostępności, zwiększona popularność drzewa dzięki blogerom, pisarzom podróżniczym i stronom internetowym doprowadziła do dewastacji otoczenia wokół Hyperiona. Jako gość musisz zdecydować, czy będziesz częścią ochrony tego wyjątkowego krajobrazu, czy też częścią jego zniszczenia - napisano w oświadczeniu parku, cytuje portal national-geographic.pl.