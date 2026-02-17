W SKRÓCIE:

Hyperion to najwyższe drzewo na świecie, sekwoja wieczniezielona rosnąca w Parku Narodowym Redwood w Kalifornii, osiągająca wysokość 116 metrów.

Drzewo zostało odkryte 25 sierpnia 2006 roku, a jego lokalizacja była trzymana w tajemnicy ze względu na ochronę przed nadmierną turystyką.

Obecnie teren wokół Hyperiona jest zamknięty dla odwiedzających, a za próby zbliżenia się grożą wysokie kary finansowe lub nawet więzienie ze względu na dewastację otoczenia.

Sprawdź zdjęcia olbrzyma w galerii zdjęć poniżej!

Największe drzewo na świecie robi wrażenie na turystach

Kiedy mówimy o gigantach przyrody, wielu z nas myśli o imponujących górach, potężnych wodospadach czy ogromnych jeziorach. Okazuje się jednak, że istnieje także drzewo, które niemal dosłownie dotyka nieba! Mowa o drzewie Hyperion, które od lat zapiera dech w piersiach ze względu na swoją wielkość.

Hyperion - przyrodniczy rekordzista z USA

Hyperion to sekwoja wieczniezielona (Sequoia sempervirens), gatunek drzew, który sam w sobie jest rekordzistą pod względem wysokości. Znaleziony w Parku Narodowym Redwood w północnej Kalifornii, Hyperion wyrasta na wysokość około 116 metrów - to więcej niż Big Ben w Londynie, który ma 96 metrów. Co ciekawe, drzewo zostało odkryte stosunkowo niedawno - 25 sierpnia 2006 roku. Zdjęcia tego olbrzyma znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Największe drzewo na świecie [ZDJĘCIA]

7

Imponujące porównania - jak wysoki jest Hyperion?

Chcąc wyobrazić sobie, jak wysoki jest Hyperion warto porównać jego wysokość np. do znanych budowli, pamiętając, że gigantyczne drzewo liczy sobie 116.07 m.

Big Ben Londyn 96 m

Statua Wolności 93 m

Bazylika Mariacka w Krakowie 81 m

Bazylika Mariacka w Gdańsku 82 m

Hanza Tower w Szczecinie 100 m

Hyperion w Energylandii 77 m.

Hyperion Tree - największe drzewo na świecie

Co ciekawe, Hyperion nie tylko imponuje rozmiarami - jego lokalizacja przez długi czas była trzymana w tajemnicy, aby chronić drzewo i okoliczny ekosystem przed nadmierną turystyką. Teren, na którym rośnie, jest obecnie zamknięty dla odwiedzających, a próby podejścia bliżej mogą skutkować grzywną do 5 000 USD lub nawet karą więzienia.