Kolejny atak zimy na Pomorzu. Siarczysty mróz paraliżuje komunikację w Trójmieście! [GALERIA]

Gdańsk z poważnymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej przez oblodzone tory i zwrotnice tramwajowe

W Gdańsku wszystkie tramwaje kursują z opóźnieniami z powodu oblodzonych torów i zwrotnic, które utrudniają sprawne poruszanie się składów po mieście.

- Te ekstremalne warunki sprawiły, że nasze standardowe działania, czyli sypanie chlorkiem wapnia, który zapobiega temu zjawisku nie wystarczyły i do pracy musiały wejść ekipy, które ręcznie cały czas odladzają te zwrotnice - mówi Robin Jesse z Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Dodatkowo, w poniedziałek, 16 lutego na trasie kolejowej między Godętowem a Lęborkiem wstrzymano ruch z powodu zerwanej sieci trakcyjnej.

- Rozpoczęto naprawę uszkodzonej sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy stacjami Godętowo a Lębork. Ta usterka zaistniała około godziny 6.15. Przewoźnicy PKP Intercity i Polregio wprowadzili zastępczą komunikację autobusową - mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych.

Po krótkotrwałym wznowieniu ruchu, kolejna awaria sieci trakcyjnej wstrzymała pociągi

Po naprawieniu uszkodzonej sieci trakcyjnej na szlaku Godętowo - Lębork i wznowieniu ruchu pociągów doszło do kolejnej awarii sieci trakcyjnej, co spowodowało ponowne wstrzymanie ruchu pociągów. O szczegółach poinformowały po południu PKP PLK.

- Po naprawieniu uszkodzonej sieci trakcyjnej na szlaku Godętowo – Lębork (linia kolejowa nr 202 Gdańsk Główny – Stargard) i wznowieniu ruchu pociągów około godz. 13.40 doszło do kolejnej awarii sieci trakcyjnej. Konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów na trasie Lębork – Wejherowo – poinformowały w komunikacie Polskie Linie Kolejowe.

Dodały, że na miejsce zdarzenia został wysłany pociąg sieciowy do naprawy sieci trakcyjnej, a przewoźnikom zalecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Przyczyny zdarzenia ustali powołana komisja.

PLK przypomniały, że aktualne informacje o zmianach w komunikacji pociągów są podawane poprzez Portal Pasażera oraz w formie komunikatów na stacjach i przystankach.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie