Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Planując niedzielny relaks, można bez obaw wybrać dowolną z gdyńskich plaż. Na każdym z monitorowanych kąpielisk woda jest zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne analizy i brak czerwonych flag. Pomiary wskazują na stabilne i bezpieczne warunki:

Gdynia Babie Doły : idealne miejsce dla osób szukających spokoju. Temperatura powietrza wynosi tu dziś 18°C , a woda ma przyjemne 19°C . Bardzo słaby wiatr o sile 1 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal.

: idealne miejsce dla osób szukających spokoju. Temperatura powietrza wynosi tu dziś , a woda ma przyjemne . Bardzo słaby wiatr o sile gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Gdynia Orłowo : jedno z najbardziej malowniczych kąpielisk kusi wodą o temperaturze 20°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

: jedno z najbardziej malowniczych kąpielisk kusi wodą o temperaturze przy temperaturze powietrza wynoszącej . Wiatr wieje z prędkością . Gdynia Redłowo : to właśnie tu odnotowano dziś najwyższe temperatury – zarówno powietrza ( 20°C ), jak i wody, która rozgrzała się do 21°C . Przy wietrze zaledwie 1 m/s panują tu wyśmienite warunki do pływania.

: to właśnie tu odnotowano dziś najwyższe temperatury – zarówno powietrza ( ), jak i wody, która rozgrzała się do . Przy wietrze zaledwie panują tu wyśmienite warunki do pływania. Gdynia Śródmieście: serce miejskiego plażowania oferuje powietrze o temperaturze 20°C i wodę cieplejszą o zaledwie jeden stopień (19°C). Lekki wiatr o sile 2 m/s sprawia, że pobyt na plaży jest niezwykle komfortowy.

Wejście do wody jest bezpieczne, a ratownicy czuwający na plażach nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w ubiegłych tygodniach okresowo krzyżowały plany urlopowiczów nad Bałtykiem. Na żadnym z czterech gdyńskich kąpielisk nie odnotowano dziś obecności sinic. Choć w trakcie tegorocznego sezonu, m.in. pod koniec czerwca w Śródmieściu oraz na początku sierpnia w Redłowie, dochodziło do tymczasowego zamknięcia plaż z powodu sinic, obecnie sytuacja jest w pełni opanowana. Woda na wszystkich plażach spełnia surowe normy sanitarne, a najbliższe rutynowe badania czystości zaplanowano już na jutro, czyli 17 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela, 16 sierpnia, to dzień z umiarkowanymi temperaturami rzędu 18–20°C i bardzo słabym, łagodnym wiatrem nieprzekraczającym 2 m/s. Chociaż synoptycy zapowiadają na kolejne dni możliwe przelotne opady deszczu, dzisiejszy dzień wciąż pozwala na przyjemne spędzenie czasu nad morzem. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: kluczem do bezpieczeństwa jest zawsze obserwacja flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Nawet przy spokojnej wodzie i braku sinic, bezpieczeństwo zależy od rozwagi i kąpieli wyłącznie na obszarach strzeżonych!

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