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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Planując niedzielny relaks, można bez obaw wybrać dowolną z gdyńskich plaż. Na każdym z monitorowanych kąpielisk woda jest zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne analizy i brak czerwonych flag. Pomiary wskazują na stabilne i bezpieczne warunki:
- Gdynia Babie Doły: idealne miejsce dla osób szukających spokoju. Temperatura powietrza wynosi tu dziś 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Bardzo słaby wiatr o sile 1 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal.
- Gdynia Orłowo: jedno z najbardziej malowniczych kąpielisk kusi wodą o temperaturze 20°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
- Gdynia Redłowo: to właśnie tu odnotowano dziś najwyższe temperatury – zarówno powietrza (20°C), jak i wody, która rozgrzała się do 21°C. Przy wietrze zaledwie 1 m/s panują tu wyśmienite warunki do pływania.
- Gdynia Śródmieście: serce miejskiego plażowania oferuje powietrze o temperaturze 20°C i wodę cieplejszą o zaledwie jeden stopień (19°C). Lekki wiatr o sile 2 m/s sprawia, że pobyt na plaży jest niezwykle komfortowy.
Wejście do wody jest bezpieczne, a ratownicy czuwający na plażach nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w ubiegłych tygodniach okresowo krzyżowały plany urlopowiczów nad Bałtykiem. Na żadnym z czterech gdyńskich kąpielisk nie odnotowano dziś obecności sinic. Choć w trakcie tegorocznego sezonu, m.in. pod koniec czerwca w Śródmieściu oraz na początku sierpnia w Redłowie, dochodziło do tymczasowego zamknięcia plaż z powodu sinic, obecnie sytuacja jest w pełni opanowana. Woda na wszystkich plażach spełnia surowe normy sanitarne, a najbliższe rutynowe badania czystości zaplanowano już na jutro, czyli 17 sierpnia.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Niedziela, 16 sierpnia, to dzień z umiarkowanymi temperaturami rzędu 18–20°C i bardzo słabym, łagodnym wiatrem nieprzekraczającym 2 m/s. Chociaż synoptycy zapowiadają na kolejne dni możliwe przelotne opady deszczu, dzisiejszy dzień wciąż pozwala na przyjemne spędzenie czasu nad morzem. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: kluczem do bezpieczeństwa jest zawsze obserwacja flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Nawet przy spokojnej wodzie i braku sinic, bezpieczeństwo zależy od rozwagi i kąpieli wyłącznie na obszarach strzeżonych!