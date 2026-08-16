Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Warunki na środkowym wybrzeżu Bałtyku są dziś wyjątkowo trudne, a silny wiatr z kierunków zachodnich powoduje silne falowanie morza. Z tego powodu ratownicy w Łebie podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich trzech oficjalnych kąpieliskach. Choć najnowsze badania sanepidu potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest czysta i bezpieczna, to fizyczne zagrożenie związane z żywiołem wyklucza dziś jakąkolwiek kąpiel.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych kąpielisk w Łebie:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma 19°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 13 sierpnia potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma 19°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 13 sierpnia potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży B w Łebie: Obowiązuje tu bezwzględny zakaz kąpieli wywołany wysokimi falami oraz prądami wstecznymi. Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Prędkość wiatru to 4 m/s. Jakość wody została oceniona pozytywnie 13 sierpnia.

Obowiązuje tu wywołany wysokimi falami oraz prądami wstecznymi. Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Prędkość wiatru to 4 m/s. Jakość wody została oceniona pozytywnie 13 sierpnia. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: To kąpielisko również pozostaje zamknięte z przyczyn bezpieczeństwa (wysokie fale, prądy wsteczne). Parametry pogodowe są tożsame: temperatura powietrza 20°C, wody 19°C, wiatr 4 m/s. Badania wody przeprowadzone 13 sierpnia wykazały, że jest ona przydatna do kąpieli.

Pamiętajmy, że prądy wsteczne to niewidzialne i śmiertelnie niebezpieczne zjawisko. Nawet doskonały pływak nie ma szans w starciu z masą wody cofającą się w głąb morza, dlatego apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zakazu.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się letnich zakwitów mamy dobre wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest wolna od tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Przyczyną dzisiejszych czerwonych flag są wyłącznie niebezpieczne warunki hydrometeorologiczne (wysoka fala i prądy wsteczne), a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela w Łebie przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 20°C oraz zbliżoną temperaturę wody wynoszącą 19°C. Choć wiatr na samej plaży wynosi około 4 m/s, to na otwartym morzu porywy zachodniego wiatru są znacznie silniejsze, co generuje niebezpieczne fale.

Jeśli spędzacie weekend w Łebie i brakuje Wam wodnych kąpieli, pamiętajcie o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz absolutny zakaz wchodzenia do wody. Zamiast ryzykować życie w Bałtyku, warto skorzystać z innych atrakcji. W ten weekend (14–16 sierpnia 2026 roku) na plaży zachodniej w rejonie wejścia od ulicy Turystycznej odbywa się kultowy „Projekt Plaża” telewizji TVN. Na odwiedzających czekają tam liczne konkursy, strefy fitness, relaksu oraz zabawy dla całych rodzin – to świetna i w pełni bezpieczna alternatywa na spędzenie dzisiejszego dnia!

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