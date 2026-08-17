Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści przebywający na Mierzei Wiślanej mają dziś powody do radości. Dwa główne, strzeżone kąpieliska w Stegnie są w pełni otwarte, a stan wody został oceniony jako całkowicie bezpieczny do kąpieli.

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi dziś 17°C , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s , co stwarza stabilne warunki do rekreacji. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej wysoką jakość.

Temperatura powietrza wynosi dziś , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością , co stwarza stabilne warunki do rekreacji. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej wysoką jakość. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Tutaj warunki są identyczne – termometry wskazują 17°C w powietrzu i aż 19°C w wodzie. Przy wietrze na poziomie 4 m/s morze jest spokojne, co zachęca do bezpiecznego pluskania się pod okiem ratowników.

Umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich sprawia, że na plażach nie występują wysokie, niebezpieczne fale. Zachęcamy do korzystania z uroków polskiego morza właśnie w wyznaczonych i strzeżonych strefach, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają profesjonalne służby ratunkowe.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu toksycznych zakwitów. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Co ważne, aktualne raporty sanitarne dla całego regionu Zatoki Gdańskiej nie wskazują na obecność tych groźnych mikroorganizmów na tutejszych plażach, dzięki czemu można bez obaw planować dzisiejsze wejście do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Stegnie upływa pod znakiem umiarkowanie letniej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i temperaturze wody sięgającej aż 19°C, Bałtyk jest dziś cieplejszy niż otoczenie, co może stwarzać bardzo przyjemne odczucia podczas kąpieli. Choć prognozy pogody na dziś wspominają o możliwości wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz, słaby wiatr o prędkości 4 m/s sprzyja bezpiecznemu wypoczykowi na plaży.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nas i naszych bliskich jest zawsze najważniejsze!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie