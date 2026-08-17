Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Początek tygodnia przynosi wyraźne wytchnienie od skrajnych upałów, co jest bezpośrednią konsekwencją przemieszczania się frontu deszczowo-burzowego nad Polską. Dla miłośników morskich kąpieli jest to jednak znakomita wiadomość – na żadnej z plaż w regionie nie obowiązuje dziś zakaz wchodzenia do wody. Wszystkie punkty są strzeżone, a spokojny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, brak czerwonej flagi. Woda przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na dziś, tj. 17 sierpnia).

Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, brak czerwonej flagi. Woda przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na dziś, tj. 17 sierpnia). Władysławowo – wejście nr 4: Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Wiatr 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda czysta (badanie zaplanowane na 17 sierpnia).

Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Wiatr 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda czysta (badanie zaplanowane na 17 sierpnia). Władysławowo – wejście nr 6: Identyczne warunki – stabilne 17°C (powietrze) i 16°C (woda). Słaby wiatr 2 m/s i otwarta strefa kąpieli.

Identyczne warunki – stabilne 17°C (powietrze) i 16°C (woda). Słaby wiatr 2 m/s i otwarta strefa kąpieli. Władysławowo – wejście nr 9: Powietrze 17°C, woda 16°C. Wiatr 2 m/s. Następne badanie jakości wody zaplanowano na 19 sierpnia. Brak przeciwwskazań do kąpieli.

Powietrze 17°C, woda 16°C. Wiatr 2 m/s. Następne badanie jakości wody zaplanowano na 19 sierpnia. Brak przeciwwskazań do kąpieli. Władysławowo – wejście nr 10: Warunki bez zmian – temperatura powietrza 17°C, wody 16°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko w pełni otwarte (badanie wody 17 sierpnia).

Warunki bez zmian – temperatura powietrza 17°C, wody 16°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko w pełni otwarte (badanie wody 17 sierpnia). Chłapowo – wejście nr 12: Temperatura powietrza 17°C, wody 16°C, wiatr 2 m/s. Woda bezpieczna i zdatna do kąpieli.

Temperatura powietrza 17°C, wody 16°C, wiatr 2 m/s. Woda bezpieczna i zdatna do kąpieli. Chłapowo – wejście nr 14: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku – 17°C w powietrzu, 16°C w wodzie przy wietrze 2 m/s. Plaża otwarta.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

W ostatnich tygodniach w wielu miejscach nad Bałtykiem głośno było o zakwicie sinic, co jest typowym zjawiskiem przy wysokich temperaturach wody. Pojawiły się jednak doskonałe wieści dla wszystkich wypoczywających w regionie: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że jest ona w pełni bezpieczna dla zdrowia i zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura we Władysławowie i Chłapowie ma typowo przejściowy charakter – przy temperaturze powietrza 17°C i wody 16°C, odczuwalny jest napływ rześkiego, morskiego powietrza. Choć wiatr na samej plaży jest bardzo słaby (2 m/s), to na otwartym morzu prognozowane jest wzmożenie zachodnich podmuchów. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak flagi lub flaga biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników – ich obecność to gwarancja, że z wakacji wrócimy wyłącznie z dobrymi wspomnieniami.

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