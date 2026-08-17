Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dla wszystkich planujących spędzenie czasu nad wodą mamy znakomite wiadomości. Wszystkie trzy oficjalne kąpieliska w Jastrzębiej Górze są w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Warunki na plażach są niemal identyczne, co pozwala na swobodny wybór dowolnego wejścia bez obaw o gorszy stan wody czy silny wiatr. Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:

Wejście na plażę nr 22: Temperatura powietrza wynosi 19°C , natomiast woda w Bałtyku ma 17°C . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne oficjalne badanie jej jakości zaplanowano na jutro, czyli 18 sierpnia .

Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne oficjalne badanie jej jakości zaplanowano na jutro, czyli . Wejście na plażę nr 23: Warunki termiczne są tu identyczne – powietrze to 19°C , a woda ma przyjemne 17°C . Przy słabym wietrze o sile 2 m/s kąpiel jest bezpieczna i komfortowa. Woda została oceniona jako przydatna, a następny test sanitarny odbędzie się 19 sierpnia .

Warunki termiczne są tu identyczne – powietrze to , a woda ma przyjemne . Przy słabym wietrze o sile kąpiel jest bezpieczna i komfortowa. Woda została oceniona jako przydatna, a następny test sanitarny odbędzie się . Wejście na plażę nr 25: Tu również czekają na nas świetne parametry: temperatura powietrza to 19°C, wody 17°C, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Woda nadaje się do kąpieli, a kolejne próbki do badań zostaną pobrane już jutro, 18 sierpnia.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letniej plagi Bałtyku – na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecnie żadnego zakwitu sinic. Zarówno dane pomiarowe, jak i najnowsze raporty sanitarne dla otwartego morza potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni bezpieczna. Sytuacja w regionie układa się pomyślnie, dzięki czemu wczasowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałkowa aura przynosi nam umiarkowane temperatury – słupki rtęci wskazują 19°C w cieniu, podczas gdy woda w morzu ma stabilne 17°C. Minimalny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje bardzo spokojne morze, pozbawione niebezpiecznych fal. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Choć dzisiejsze parametry zachęcają do odpoczynku, to właśnie ratownicy na miejscu czuwają nad naszym bezpieczeństwem i mają ostateczny głos w sprawie warunków do kąpieli.

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