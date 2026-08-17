Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Mimo chłodniejszej aury, oba monitorowane kąpieliska w Rewie są dziś w pełni otwarte dla plażowiczów. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na wodzie nie ma silnego falowania, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji. Co ciekawe, u wybrzeży Rewy woda o temperaturze 19°C jest obecnie cieplejsza niż samo powietrze (17°C), co może dodatkowo zachęcać do wejścia do morza.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością 2 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 19 sierpnia.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością 2 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 19 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej – kąpielisko jest otwarte. Parametry są tu identyczne: temperatura powietrza to 17°C, woda ma 19°C, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Woda została uznana za bezpieczną podczas kontroli 7 sierpnia, a kolejny pobór próbek odbędzie się już 19 sierpnia.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią pokrzyżować wakacyjne plany nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie – zarówno od strony Zatoki Puckiej, jak i Zatoki Gdańskiej – nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają regularne analizy stanu sanitarnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie to klasyczny przykład dynamicznej, pomorskiej aury. Słupki rtęci wskazują 17°C przy niemal bezwietrznej pogodzie (2 m/s), jednak przechodzący front może przynieść lokalne, przelotne opady deszczu. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje jednak uważne obserwowanie masztów ratowniczych na plaży. Choć dziś oba kąpieliska są otwarte, zawsze przed wejściem do wody upewnij się, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowników – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

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