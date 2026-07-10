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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte
Mimo że lokalny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s może wydawać się łagodny, to efekty niedawnego głębokiego niżu i sztormu na Bałtyku wciąż dają się we znaki. Na wszystkich plażach w Łebie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, wywołany wysokim stanem morza i falami przekraczającymi 0,7 metra wysokości. To powszechna sytuacja na polskim wybrzeżu w tych dniach, wywołana bezwładnością mas wodnych po przejściu żywiołu.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych lokalizacji (stan na 10 lipca):
- Kąpielisko przy plaży A: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyną zakazu są wysokie fale (fala >0,7 m). Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 17°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.
- Kąpielisko przy plaży B: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest fala >0,7 m. Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 17°C w wodzie, przy wietrze o sile 4 m/s.
- Kąpielisko przy plaży C: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Kąpiel jest zabroniona z uwagi na falę przekraczającą 0,7 m. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a prędkość wiatru to 4 m/s.
Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację
Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalną oceną przydatności wody do kąpieli z 9 lipca, stan sanitarny we wszystkich punktach (plaże A, B i C) jest bez zarzutu, a woda jest w pełni bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 21 lipca. Oznacza to, że jedyną barierą uniemożliwiającą wejście do wody są obecnie wyłącznie trudne warunki fizyczne i wysokie fale, a nie stan biologiczny morza.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Aktualna aura w Łebie zmusza do poszukiwania innych form rekreacji niż kąpiele morskie. Temperatura powietrza na poziomie 17°C w połączeniu z równie chłodną wodą (17°C) nie zachęca do długiego leżenia na piasku, choć umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 4 m/s przynosi chwilowe uspokojenie po niedawnej wichurze.
Wypoczywając nad Bałtykiem, zawsze pamiętajmy o złotej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga oznacza bezwzględny, kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli z brzegu fale nie wydają się ogromne, prądy wsteczne generowane po sztormie mogą w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najlepszego pływaka. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.