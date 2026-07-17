Sinice Łeba 17.07. Czy w Łebie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

To doskonały moment na zaplanowanie udanego dnia nad wodą. Wszystkie wyznaczone kąpieliska w Łebie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla amatorów pływania. Warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdziły oficjalne badania sanitarno-epidemiologiczne. Parametry pogodowe są wyśmienite: temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 18°C , a bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdziły oficjalne badania sanitarno-epidemiologiczne. Parametry pogodowe są wyśmienite: temperatura powietrza wynosi , wody , a bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością gwarantuje spokojną taflę morza. Kąpielisko przy plaży „B” w Łebie – charakteryzuje się identycznymi, sprzyjającymi warunkami. Temperatura powietrza to 20°C , wody 18°C , a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s . Stan wody jest bez zarzutu.

– charakteryzuje się identycznymi, sprzyjającymi warunkami. Temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie . Stan wody jest bez zarzutu. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – zaprasza plażowiczów do bezpiecznej rekreacji w czystej wodzie (przydatność do kąpieli potwierdzona oceną sanitarną). Temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C, przy łagodnym wietrze o prędkości 2 m/s.

Dodatkowym atutem dla osób wybierających się na łebskie plaże jest sfinalizowanie miejskiej inwestycji, w ramach której przy wejściach nr 13 i 18 zamontowano nowe, ekologiczne podesty ułatwiające dostęp do morza rodzinom z wózkami oraz seniorom. Warto połączyć plażowanie z lokalnymi wydarzeniami – przy wejściu nr 18 można obecnie podziwiać imponujące piramidy z piasku, które wieczorem są widowiskowo podświetlane, z kolei przy wejściu nr 13 w dniach 17–18 lipca odbywa się pełna darmowych atrakcji impreza z Radiem Zet.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Istnieją świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu cyjanobakterii. Oficjalne badania jakości wody z 9 lipca wykazały, że woda w Łebie jest całkowicie bezpieczna i przydatna do kąpieli. Co więcej, najnowsze raporty terenowe z 17 lipca jednoznacznie potwierdzają, że na tutejszych kąpieliskach nie odnotowano obecności sinic, a całe otwarte morze w tym rejonie jest wolne od uciążliwego zielonego zakwitu. Można bez jakichkolwiek obaw korzystać z uroków morskiej toni.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Łebie są wprost idealne na spokojny, rodzinny relaks. Temperatura powietrza oscylująca wokół 20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr o sile zaledwie 2 m/s) zapewnia pełen komfort, choć woda o temperaturze 18°C wymaga rozsądnego, stopniowego schładzania ciała przed zanurzeniem. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować stanowisko ratowników i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Słuchanie poleceń profesjonalnych służb to gwarancja, że wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem będzie nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny.

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