Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dzisiejszy dzień sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi nad wodą. Dzięki wyjątkowo słabemu wiatrowi, wiejącemu z prędkością zaledwie 2 m/s, morze jest niezwykle spokojne, a stan fal nie stwarza żadnego zagrożenia. To doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi oraz osób, które cenią sobie spokojny relaks w wodzie o temperaturze 19°C. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska są otwarte, a brak czerwonych flag potwierdza, że możemy w pełni korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w mieście:

Kąpielisko Bulwar Słoneczny 1: Bardzo łagodne warunki. Temperatura powietrza i wody wynosi równe 19°C , a niemal bezwietrzna aura sprzyja leniwemu plażowaniu.

Bardzo łagodne warunki. Temperatura powietrza i wody wynosi równe , a niemal bezwietrzna aura sprzyja leniwemu plażowaniu. Kąpielisko Bulwar Słoneczny 2: Warunki identyczne jak na sąsiedniej plaży – woda i powietrze mają po 19°C . Brak fal sprawia, że to idealne miejsce na bezpieczną kąpiel.

Warunki identyczne jak na sąsiedniej plaży – woda i powietrze mają po . Brak fal sprawia, że to idealne miejsce na bezpieczną kąpiel. Kąpielisko Korczaka: Kolejny bezpieczny punkt na mapie Krynicy Morskiej. Notujemy tu temperaturę wody na poziomie 19°C i bardzo słaby wiatr ( 2 m/s ).

Kolejny bezpieczny punkt na mapie Krynicy Morskiej. Notujemy tu temperaturę wody na poziomie i bardzo słaby wiatr ( ). Kąpielisko Port (wejście od ul. Marynarzy): Zlokalizowane nad Zatoką Gdańską, osłonięte kąpielisko oferuje wodę i powietrze o temperaturze 19°C. Ze względu na swoje położenie jest to jedno z najchętniej wybieranych miejsc przez rodziny.

Jeśli po relaksie na piasku nabierzecie ochoty na inne aktywności, Krynica Morska ma dziś do zaoferowania coś naprawdę wyjątkowego. O godzinie 16:00 przy wejściu na plażę nr 26 (Plaża Biała) rozpocznie się Symultana Szachowa, podczas której mistrz Bogdan Morkisz zmierzy się jednocześnie z 50 graczami. Natomiast już jutro, 13 sierpnia, w porcie jachtowym zaplanowano wielki koncert z okazji 35-lecia nadania praw miejskich, na którym wystąpią m.in. Topky oraz Luk Rosi. To idealny moment, aby połączyć plażowanie z lokalną rozrywką!

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w tym sezonie sprzyjają tym organizmom, a Sanepid w ostatnich dniach zmuszony był zamknąć z tego powodu kilka popularnych plaż w Trójmieście i na Półwyspie Helskim (m.in. w Gdyni, Jastarni czy Juracie), to Krynica Morska pozostaje całkowicie wolna od tego problemu. Ostatnia ocena jakości wody przeprowadzona przez inspekcję sanitarną jednoznacznie potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli, co oznacza, że możecie bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, środa w Krynicy Morskiej zapowiada się pod znakiem umiarkowanie ciepłej, ale niezwykle stabilnej pogody. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi dziś komfortowe 19°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) gwarantuje brak niebezpiecznych fal. Choć dzisiejsze warunki są wymarzone do bezpiecznej rekreacji, zawsze pamiętajcie o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowników i stosujcie się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem!

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