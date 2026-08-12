Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Aura może i nie przypomina afrykańskich upałów, ale pod kątem bezpieczeństwa i warunków hydrologicznych jest wręcz idealnie. Na tutejszych plażach nie wywieszono czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Co ciekawe, woda w morzu jest obecnie cieplejsza niż powietrze – to świetny moment na tzw. „aklimatyzację odwróconą”, gdzie zanurzenie w wodzie przynosi uczucie przyjemnego ciepła.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 16°C , natomiast temperatura wody to bardzo przyjemne 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s sprawia, że fale są minimalne. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 4 sierpnia 2026 roku potwierdziło, że jest ona przydatna do kąpieli . Kolejna planowana kontrola sanitarna odbędzie się już 13 sierpnia 2026 roku .

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast temperatura wody to bardzo przyjemne . Słaby wiatr wiejący z prędkością sprawia, że fale są minimalne. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z potwierdziło, że jest ona . Kolejna planowana kontrola sanitarna odbędzie się już . Kąpielisko Stegna II: Tutaj również panują identyczne, bezpieczne warunki – plaża jest otwarta dla wszystkich chętnych. Przy powietrzu o temperaturze 16°C i wodzie mającej 19°C można liczyć na orzeźwiającą kąpiel. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 3 m/s. Czystość wody została oceniona pozytywnie 4 sierpnia 2026 roku, a kolejny pobór próbek zaplanowano na jutro, czyli 13 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów zakwit sinic to największy koszmar letniego wypoczynku nad Bałtykiem, zwłaszcza po okresach silnego nagrzania wody. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie stwierdzono obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli. Sytuacja ta jest stale monitorowana przez ratowników oraz służby sanitarne, więc możecie bez obaw korzystać z uroków morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza pogoda w Stegnie zachęca do aktywnego spędzania czasu na brzegu, a dla bardziej odpornych na chłód – również w wodzie. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C, wodzie o temperaturze 19°C i spokojnym wietrze o sile 3 m/s, warunki są stabilne i bezpieczne. Pamiętajcie jednak, że pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna i potrafi zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników pracujących na plaży. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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