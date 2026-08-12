Praca przy produkcji kiełbas i kaszanek czeka

Jak podaje portal Fakt, oferta dotyczy pracy w miejscowości Loyettes w regionie Owernia-Rodan-Alpy, niedaleko Lyonu. Poszukiwani są pracownicy do zakładu zajmującego się produkcją wyrobów mięsnych, w tym kiełbas i kaszanek.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu wynagrodzenie wynosi od 1900 do 2100 euro netto miesięcznie. Przy kursie 4,30 zł za euro daje to około 8170–9030 zł na rękę. Wysokie wynagrodzenie nie jest jedyną zachętą dla kandydatów. Organizator oferty deklaruje również zapewnienie wyposażonego mieszkania w pobliżu miejsca pracy. Dla osoby wyjeżdżającej za granicę może to mieć duże znaczenie, ponieważ nie musi ona od razu ponosić kosztów wynajmu lokum.

Praca za granicą. Jak wyglądają obowiązki?

Choć kwota wynagrodzenia może wyglądać atrakcyjnie, oferta wymaga dobrej kondycji fizycznej. Praca wykonywana jest głównie na stojąco, a od kandydatów oczekuje się także umiejętności działania w szybkim tempie. Dodatkowym utrudnieniem może być praca w zmiennych temperaturach.

Pracownik będzie zajmował się przygotowywaniem wyrobów mięsnych według określonych receptur. Wśród obowiązków wymieniono m.in. ważenie i łączenie składników, obsługę urządzeń do nadziewania, odbieranie produktów po obróbce, a także ich etykietowanie i pakowanie.

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Praca za granicą czy w Polsce?

Wybór między pracą w Polsce a wyjazdem za granicę zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji. Wyższa pensja nie zawsze oznacza większe oszczędności, szczególnie jeśli pracownik musi sam opłacać mieszkanie, dojazdy czy wyżywienie. W przypadku omawianej oferty dodatkowym argumentem jest zapewnione zakwaterowanie, dzięki czemu większa część wypłaty może zostać w kieszeni.

Z drugiej strony wyjazd oznacza rozłąkę z rodziną, konieczność odnalezienia się w innym kraju i pracę w wymagających warunkach. Dlatego przed podjęciem decyzji warto porównać nie tylko wysokość pensji, ale również wszystkie koszty i warunki zatrudnienia.