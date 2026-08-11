Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Juracie dziś zamknięte

Przejście frontu atmosferycznego i napływ chłodniejszego powietrza polarnego morskiego nad Bałtyk drastycznie zmieniły warunki bezpieczeństwa przy brzegu. Ze względu na wysokie fale ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętej plaży w mieście:

Kąpielisko Jurata Międzymorze – ZAMKNIĘTE (wywieszona czerwona flaga). Przyczyną jest sztorm oraz fala przekraczająca wysokość 70 cm. Warunki na miejscu są bardzo wymagające: temperatura powietrza wynosi 22°C, natomiast woda schłodziła się do zaledwie 16°C. Prędkość wiatru w rejonie plaży wynosi obecnie 5 m/s (choć w porywach na wybrzeżu może wiać dziś mocniej). Dane pochodzą z ostatniego pomiaru z 11 sierpnia 2026 r.

Sinice w Juracie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi bałtyckich plaż, napływają dobre wieści. Na monitorowanym kąpielisku w Juracie nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalną oceną czystości wody z dnia 7 sierpnia 2026 r., woda w kąpielisku Jurata Międzymorze jest przydatna do kąpieli. Stan mikrobiologiczny nie budzi zastrzeżeń, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 17 sierpnia 2026 r. Jedyne, co dziś ogranicza wejście do wody, to siła natury i wysokie fale, a nie kwestie sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecna aura nad polskim morzem jest wyjątkowo rześka – temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu z chłodną wodą mającą 16°C i wiatrem o prędkości 5 m/s sprawiają, że zamiast kąpieli lepiej wybrać spacer brzegiem morza. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet przy dobrych umiejętnościach pływackich, prądy wsteczne i wysokie fale stanowią śmiertelne zagrożenie. Należy zawsze stosować się do poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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