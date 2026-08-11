Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-11 14:05

Mieszkańcy i turyści wypoczywający w Gdyni 11 sierpnia mają powody do radości, ponieważ wszystkie miejskie plaże są dziś w pełni otwarte dla spragnionych kąpieli. Choć na otwartym morzu IMGW wydał ostrzeżenie przed silniejszym wiatrem, bezpośrednio przy brzegu panują bardzo spokojne warunki, sprzyjające relaksowi. Co więcej, po południu na wodzie i niebie będzie można podziwiać próbę generalną wielkiej parady morskiej z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Planując dzisiejszy dzień na plaży, możemy śmiało wybierać spośród wszystkich czterech strzeżonych kąpielisk w mieście. Służby ratownicze nie wywiesiły żadnych czerwonych flag, a woda we wszystkich lokalizacjach została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniecie na poszczególnych plażach:

  • Gdynia Śródmieście: Bardzo popularne kąpielisko w sercu miasta kusi temperaturą wody wynoszącą 20°C przy temperaturze powietrza 18°C. Wiatr przy brzegu jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Ostatnie badanie wody z 5 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejne zaplanowano na 17 sierpnia.
  • Gdynia Redłowo: To tutaj odnotowano dziś najwyższą temperaturę powietrza, dochodzącą do 22°C, podczas gdy woda ma komfortowe 20°C. Przy wietrze o prędkości zaledwie 1 m/s warunki są wręcz idealne. Co ważne, po niedawnych przejściowych problemach, najnowsze badanie wody z 8 sierpnia w pełni potwierdziło jej bezpieczeństwo.
  • Gdynia Orłowo: W malowniczym Orłowie termometry wskazują 18°C w cieniu, a woda ma 19°C. Delikatny powiew wiatru (1 m/s) gwarantuje spokojną taflę. Woda jest przydatna do kąpieli na podstawie oceny z 5 sierpnia.
  • Gdynia Babie Doły: Na tej nieco bardziej kameralnej plaży temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma 19°C. Przy wietrze 1 m/s jest to świetne miejsce na spokojny odpoczynek z dala od tłumów. Woda jest czysta i bezpieczna od badania z 5 sierpnia.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się corocznego problemu z zakwitem sinic na Zatoce Gdańskiej. Na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano dziś obecności sinic. Choć jeszcze kilka dni temu, w okolicach 6 i 7 sierpnia, turyści musieli mierzyć się z tymczasowym zamknięciem plaży w Gdyni Redłowie z powodu zakwitu cyjanobakterii, sytuacja szybko uległa poprawie. Wykonane 8 sierpnia badania laboratoryjne potwierdziły, że woda jest wolna od toksyn i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Obecnie na wszystkich monitorowanych plażach w Gdyni możemy bezpiecznie wchodzić do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni przynosi stabilną, choć umiarkowaną pogodowo aurę – temperatura powietrza na plażach waha się od 17°C do 22°C, a woda w Bałtyku ma bardzo przyzwoite 19-20°C. Pamiętajmy jednak, że nad morzem sytuacja potrafi zmienić się błyskawicznie. Choć lokalne pomiary przy brzegu wskazują na niemal bezwietrzną pogodę (1 m/s), prognozy morskie IMGW dla Zatoki Gdańskiej ostrzegają przed silniejszymi porywami wiatru na otwartych wodach. Dodatkowo już jutro, 12 sierpnia, mieszkańców i turystów czeka niezwykłe zjawisko – częściowe zaćmienie Słońca. Niezależnie od pięknej pogody, zawsze przestrzegajmy złotej zasady plażowicza: kąpmy się wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych i bezwzględnie respektujmy polecenia ratowników oraz kolor wywieszonej flagi. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu