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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Planując dzisiejszy dzień na plaży, możemy śmiało wybierać spośród wszystkich czterech strzeżonych kąpielisk w mieście. Służby ratownicze nie wywiesiły żadnych czerwonych flag, a woda we wszystkich lokalizacjach została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniecie na poszczególnych plażach:
- Gdynia Śródmieście: Bardzo popularne kąpielisko w sercu miasta kusi temperaturą wody wynoszącą 20°C przy temperaturze powietrza 18°C. Wiatr przy brzegu jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Ostatnie badanie wody z 5 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejne zaplanowano na 17 sierpnia.
- Gdynia Redłowo: To tutaj odnotowano dziś najwyższą temperaturę powietrza, dochodzącą do 22°C, podczas gdy woda ma komfortowe 20°C. Przy wietrze o prędkości zaledwie 1 m/s warunki są wręcz idealne. Co ważne, po niedawnych przejściowych problemach, najnowsze badanie wody z 8 sierpnia w pełni potwierdziło jej bezpieczeństwo.
- Gdynia Orłowo: W malowniczym Orłowie termometry wskazują 18°C w cieniu, a woda ma 19°C. Delikatny powiew wiatru (1 m/s) gwarantuje spokojną taflę. Woda jest przydatna do kąpieli na podstawie oceny z 5 sierpnia.
- Gdynia Babie Doły: Na tej nieco bardziej kameralnej plaży temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma 19°C. Przy wietrze 1 m/s jest to świetne miejsce na spokojny odpoczynek z dala od tłumów. Woda jest czysta i bezpieczna od badania z 5 sierpnia.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się corocznego problemu z zakwitem sinic na Zatoce Gdańskiej. Na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano dziś obecności sinic. Choć jeszcze kilka dni temu, w okolicach 6 i 7 sierpnia, turyści musieli mierzyć się z tymczasowym zamknięciem plaży w Gdyni Redłowie z powodu zakwitu cyjanobakterii, sytuacja szybko uległa poprawie. Wykonane 8 sierpnia badania laboratoryjne potwierdziły, że woda jest wolna od toksyn i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Obecnie na wszystkich monitorowanych plażach w Gdyni możemy bezpiecznie wchodzić do wody.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Gdyni przynosi stabilną, choć umiarkowaną pogodowo aurę – temperatura powietrza na plażach waha się od 17°C do 22°C, a woda w Bałtyku ma bardzo przyzwoite 19-20°C. Pamiętajmy jednak, że nad morzem sytuacja potrafi zmienić się błyskawicznie. Choć lokalne pomiary przy brzegu wskazują na niemal bezwietrzną pogodę (1 m/s), prognozy morskie IMGW dla Zatoki Gdańskiej ostrzegają przed silniejszymi porywami wiatru na otwartych wodach. Dodatkowo już jutro, 12 sierpnia, mieszkańców i turystów czeka niezwykłe zjawisko – częściowe zaćmienie Słońca. Niezależnie od pięknej pogody, zawsze przestrzegajmy złotej zasady plażowicza: kąpmy się wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych i bezwzględnie respektujmy polecenia ratowników oraz kolor wywieszonej flagi. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.