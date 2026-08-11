Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Dzisiejsze prognozy meteorologiczne dla polskiego wybrzeża nie pozostawiają złudzeń – przechodzący nad północną Europą cyklon generuje silny wiatr, który na Wybrzeżu Środkowym osiąga w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta. Taka dynamiczna aura bezpośrednio przekłada się na niebezpieczne warunki w pasie przybrzeżnym. Ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli ze względu na bezpieczeństwo wypoczywających.

Wszystkie monitorowane kąpieliska w mieście są obecnie zamknięte z powodu tej samej przyczyny – silnego falowania i dużego wiatru:

Ustka Wschód – zakaz kąpieli obowiązuje ze względu na silne falowanie i duży wiatr . Aktualna temperatura powietrza to 18°C , natomiast temperatura wody wynosi 19°C . Prędkość wiatru przy brzegu wynosi 4 m/s .

– zakaz kąpieli obowiązuje ze względu na . Aktualna temperatura powietrza to , natomiast temperatura wody wynosi . Prędkość wiatru przy brzegu wynosi . Ustka Zachód II – kąpielisko pozostaje zamknięte z powodu silnego falowania i dużego wiatru. Odnotowano tu identyczne warunki: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, a prędkość wiatru przy brzegu oscyluje w granicach 4 m/s.

Mimo że wiatr przy samym brzegu może wydawać się umiarkowany (4 m/s), to otwarte morze wciąż generuje niebezpieczną, wysoką falę oraz silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla osób potrafiących dobrze pływać.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów uciążliwych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że jest ona pod tym względem w pełni czysta i bezpieczna. Jedyne, co dziś krzyżuje plany plażowiczom, to niespokojny stan morza i wysokie fale, a nie kwestie sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chłodniejsze powietrze (18°C) w połączeniu z wiatrem z kierunków zachodnich sprawia, że dzisiejszy dzień sprzyja raczej spacerom i wdychaniu cennego jodu niż plażowaniu na kocyku. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest obecnie cieplejsza niż powietrze i ma 19°C. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu kilkunastu minut, dlatego zawsze należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i nie ryzykować życia dla chwili lekkomyślnej zabawy w falach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie