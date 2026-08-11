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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte
Przejście frontu atmosferycznego nad Bałtykiem wywołało silne falowanie, a fale w rejonie Rowów osiągają dziś wysokość od 1,2 do nawet 2,3 metra. Taka sytuacja stwarza skrajne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, dlatego ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o całkowitym zakazie kąpieli. Czerwona flaga powiewa na wszystkich plażach po obu stronach ujścia rzeki Łupawy.
Powód zamknięcia: Wysokie, załamujące się fale oraz silne prądy wsteczne
To zjawisko jest wyjątkowo zdradliwe – silne prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków, a wysokie fale załamujące się przy brzegu z dużą siłą uderzają o dno. Zakaz kąpieli obowiązuje na następujących kąpieliskach:
- Rowy Wschód Słowińskie I – temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 9 m/s.
- Rowy Wschód Słowińskie II – temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 9 m/s.
- Rowy Zachód Apator – temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C, wiatr: 9 m/s.
- Rowy Zachód Centralne – temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C, wiatr: 9 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe – temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 9 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko – temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C, wiatr: 9 m/s.
- Rowy Zachód Słoneczko – temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C, wiatr: 9 m/s.
Wejście do wody w takich warunkach grozi tragedią. Ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie czerwonej flagi i niewchodzenie na falochrony, gdzie ryzyko zmycia przez falę jest dziś ogromne.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie niesprzyjające warunki pogodowe i wysokie fale, stan wody pozwalałby na bezpieczną rekreację. Kolejne rutynowe badania jakości wody planowane są na 17 sierpnia, co daje plażowiczom gwarancję stałego monitoringu sanitarnego.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Rowach nie sprzyja plażowaniu w tradycyjnym wydaniu. Przy temperaturze powietrza oscylującej wokół 18-19°C oraz silnym wietrze wiejącym z prędkością 9 m/s, odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Woda w Bałtyku ma obecnie od 17 do 18°C, jednak silny prąd i sztormowe fale całkowicie wykluczają możliwość kąpieli. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników wodnych. Czerwona flaga to nie sugestia – to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, który ratuje życie.