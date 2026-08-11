Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Dla osób planujących wtorkowy relaks nad wodą warunki są bardzo sprzyjające na większości gdańskich kąpielisk. Woda jest wyjątkowo ciepła jak na polskie morze, a wiatr w rejonie Zatoki Gdańskiej jest przeważnie łagodny. Oto lista miejsc, gdzie można bezpiecznie wchodzić do wody:

Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 18°C , temperatura wody to aż 20°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to aż , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Piastowska Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 18°C , temperatura wody to 20°C , a wiatr osiąga 1 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr osiąga . Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza to 18°C , woda ma 19°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

temperatura powietrza to , woda ma , a wiatr wieje z prędkością . Molo Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 18°C , temperatura wody to 19°C , wiatr 2 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , wiatr . Hallera Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 18°C , temperatura wody to 19°C , wiatr 2 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , wiatr . Gdańsk Stogi: temperatura powietrza sięga przyjemnych 20°C , temperatura wody wynosi 18°C , wiatr 2 m/s .

temperatura powietrza sięga przyjemnych , temperatura wody wynosi , wiatr . Gdańsk Sobieszewo: temperatura powietrza to 19°C, temperatura wody wynosi 20°C, wiatr osiąga tu 4 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Niestety, ze względu na specyfikę ukształtowania dna i ekspozycję na otwarte morze, nie wszędzie jest bezpiecznie. Wiatr z kierunków zachodnich generuje silniejsze prądy i fale, co wymusiło reakcję ratowników.

Gdańsk Orle: na tym kąpielisku obowiązuje całkowity zakaz kąpieli (czerwona flaga). Choć temperatura powietrza wynosi tu aż 22°C, a woda ma zachęcające 20°C, to wiatr o prędkości 4 m/s wywołał wysoką falę i silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich plażowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Według oficjalnych ocen z 10 sierpnia 2026 roku, woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja ta jest stale monitorowana przez odpowiednie służby, a brak uciążliwych glonów pozwala na bezpieczne korzystanie z morskich kąpieli wszędzie tam, gdzie na strażnicach powiewa biała flaga.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorkowa pogoda w Gdańsku przynosi nam umiarkowane ciepło z temperaturą powietrza w granicach 18°C – 22°C, a woda w Bałtyku ma rewelacyjne 18°C – 20°C. Słońce sprzyja plażowaniu, ale bliskość otwartego morza zawsze wymaga czujności. Złota zasada każdego bezpiecznego urlopowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody. Czerwona flaga to nie sugeria, lecz bezwzględny zakaz kąpieli. Słuchaj poleceń ratowników i nie narażaj życia swojego oraz swoich bliskich.

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