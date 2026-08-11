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Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż
Dla osób planujących wtorkowy relaks nad wodą warunki są bardzo sprzyjające na większości gdańskich kąpielisk. Woda jest wyjątkowo ciepła jak na polskie morze, a wiatr w rejonie Zatoki Gdańskiej jest przeważnie łagodny. Oto lista miejsc, gdzie można bezpiecznie wchodzić do wody:
- Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to aż 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 20°C, a wiatr osiąga 1 m/s.
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza to 18°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
- Molo Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 2 m/s.
- Hallera Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 2 m/s.
- Gdańsk Stogi: temperatura powietrza sięga przyjemnych 20°C, temperatura wody wynosi 18°C, wiatr 2 m/s.
- Gdańsk Sobieszewo: temperatura powietrza to 19°C, temperatura wody wynosi 20°C, wiatr osiąga tu 4 m/s.
Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku
Niestety, ze względu na specyfikę ukształtowania dna i ekspozycję na otwarte morze, nie wszędzie jest bezpiecznie. Wiatr z kierunków zachodnich generuje silniejsze prądy i fale, co wymusiło reakcję ratowników.
- Gdańsk Orle: na tym kąpielisku obowiązuje całkowity zakaz kąpieli (czerwona flaga). Choć temperatura powietrza wynosi tu aż 22°C, a woda ma zachęcające 20°C, to wiatr o prędkości 4 m/s wywołał wysoką falę i silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Mamy świetne wieści dla wszystkich plażowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Według oficjalnych ocen z 10 sierpnia 2026 roku, woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja ta jest stale monitorowana przez odpowiednie służby, a brak uciążliwych glonów pozwala na bezpieczne korzystanie z morskich kąpieli wszędzie tam, gdzie na strażnicach powiewa biała flaga.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Wtorkowa pogoda w Gdańsku przynosi nam umiarkowane ciepło z temperaturą powietrza w granicach 18°C – 22°C, a woda w Bałtyku ma rewelacyjne 18°C – 20°C. Słońce sprzyja plażowaniu, ale bliskość otwartego morza zawsze wymaga czujności. Złota zasada każdego bezpiecznego urlopowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody. Czerwona flaga to nie sugeria, lecz bezwzględny zakaz kąpieli. Słuchaj poleceń ratowników i nie narażaj życia swojego oraz swoich bliskich.