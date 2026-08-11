Zasnął za kierownicą i wbił się w dom. 52-latek wracał skodą z zagranicy

Wypadek w Starym Dzierzgoniu. Skoda uderzyła w budynek

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Starym Dzierzgoniu na Pomorzu. 52-letni mężczyzna wracał samochodem z zagranicy, gdy podczas jazdy pokonało go zmęczenie. Kierowca zasnął, a jego Skoda opuściła jezdnię, zjechała na pobocze i uderzyła w znajdujący się w pobliżu budynek. Mimo poważnie wyglądającej sytuacji mężczyzna wyszedł z niej bez obrażeń.

- To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, że podczas wakacyjnych podróży zmęczenie za kierownicą może być równie niebezpieczne jak inne zagrożenia na drodze. Przed wyruszeniem w dłuższą trasę zadbajmy o odpowiedni odpoczynek. Nie warto rozpoczynać podróży po nieprzespanej nocy czy wielu godzinach spędzonych za kierownicą. Pamiętajmy również, że kawa czy napój energetyczny nie zastąpią snu i regeneracji – relacjonują policjanci.

Policja przypomina zasady bezpieczeństwa. Zmęczenie na drodze

Funkcjonariusze apelują, aby przy pokonywaniu dłuższych tras nie rezygnować z regularnego odpoczynku. Gdy pojawia się senność, kierowca powinien znaleźć bezpieczne miejsce, zatrzymać samochód, wysiąść i zrobić przerwę. Próba dalszej jazdy mimo narastającego zmęczenia może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji.

- Jeśli podróżujemy z inną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, zmieniajmy się za kierownicą. Dzięki temu kierowca może rzeczywiście odpocząć, a nie tylko „przetrwać” kolejne kilometry. Zwracajmy uwagę na pierwsze sygnały zmęczenia: częste ziewanie, ciężkie powieki, problemy z koncentracją, przegapianie znaków lub zjazdów, trudności z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. To sygnał, że trzeba się zatrzymać – dodają mundurowi.

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