Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Kuźnicy dziś zamknięte

Z powodu niesprzyjających i niebezpiecznych warunków atmosferycznych, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi na jedynym oficjalnym kąpielisku w miejscowości. Bałtyk pokazuje dziś swoje groźne oblicze – silne porywy wiatru w strefie brzegowej wygenerowały wysokie fale.

Oto szczegółowy status kąpieliska w Kuźnicy:

Kąpielisko Kuźnica Szkoła – ZAMKNIĘTE (wywieszona czerwona flaga). Powodem wprowadzenia bezwzględnego zakazu kąpieli jest sztorm oraz fale przekraczające wysokość 70 cm.

Warto pamiętać, że wysoka fala oraz silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla najbardziej doświadczonych pływaków. Choć wiatr o prędkości 5 m/s w samej Kuźnicy może wydawać się umiarkowany, to stan wzburzonego morza uniemożliwia bezpieczny powrót na brzeg.

Sinice w Kuźnicy? Sprawdzamy sytuację

Są bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów toksycznych alg. Na monitorowanym kąpielisku w Kuźnicy nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez służby sanitarne, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć dzisiejszy sztorm uniemożliwia wejście do morza, stan mikrobiologiczny wody pozostaje bez zarzutu. Kolejne badanie próbek zaplanowano na 17 sierpnia, co gwarantuje stały monitoring bezpieczeństwa biologicznego na tutejszej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Kuźnicy sprzyjają raczej spacerom i wdychaniu cennego jodu niż plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma zaledwie 16°C, co po niedawnych upałach oznacza spore ochłodzenie. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu kilkunastu minut. Należy zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR – to od ich decyzji zależy ludzkie zdrowie i życie.

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