Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastarni dziś zamknięte

Planujący wtorkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić plany. Sztormowa aura i fale przekraczające wysokość 70 cm sprawiły, że na każdym z monitorowanych kąpielisk w Jastarni powiewają dziś czerwone flagi. Warunki są skrajnie niebezpieczne, a silne prądy wsteczne mogą wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Choć wiatr bezpośrednio na plaży osiąga prędkość około 5 m/s, to w porywach we wschodniej strefie brzegowej może wiać znacznie mocniej, dochodząc do 7 stopni w skali Beauforta.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych plaż w Jastarni:

Kąpielisko Jastarnia Leśna – czerwona flaga z powodu sztormu i fal powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi zaledwie 16°C, a powietrza 22°C.

– czerwona flaga z powodu sztormu i fal powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi zaledwie 16°C, a powietrza 22°C. Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa – zamknięte ze względu na wysokie fale (powyżej 70 cm). Temperatura wody to 16°C przy 22°C na brzegu.

– zamknięte ze względu na wysokie fale (powyżej 70 cm). Temperatura wody to 16°C przy 22°C na brzegu. Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa – zakaz kąpieli wywołany falowaniem przekraczającym 70 cm. Parametry termiczne: woda 16°C, powietrze 22°C.

– zakaz kąpieli wywołany falowaniem przekraczającym 70 cm. Parametry termiczne: woda 16°C, powietrze 22°C. Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm i sztormowych warunków. Temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody 16°C.

Warto podkreślić, że zamknięcie plaż ma charakter prewencyjny. Służby ratunkowe apelują o rozsądek – wejście do wzburzonego Bałtyku w takich warunkach grozi tragedią.

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Mamy też dobre wieści dla osób obawiających się corocznej letniej zmory, jaką są zakwity sinic. Aktualne analizy oraz codzienne kontrole stanu wody potwierdzają, że na żadnym z kąpielisk w Jastarni nie odnotowano obecności toksycznych glonów. Woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Gdy tylko sztorm ustąpi, a fale opadną do bezpiecznego poziomu, będzie można bez przeszkód wrócić do bezpiecznego pluskania się w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Jastarni wymagają od turystów dużej ostrożności. Przy temperaturze powietrza na poziomie 22°C i chłodnej wodzie w Bałtyku osiągającej zaledwie 16°C, aura i tak nie sprzyja długiemu przebywaniu w wodzie. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga to absolutny, bezdyskusyjny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników i nie ryzykujmy życia dla chwili zabawy.

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