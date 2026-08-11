Sinice Jastarnia. Czy w Jastarni można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-11 14:16

Wtorek, 11 sierpnia, przynosi kres upałom i wyraźne ochłodzenie nad polskim morzem, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla wschodniej strefy brzegowej. W Jastarni kapryśna letnia aura przełożyła się na gwałtowny wzrost fal, co zmusiło ratowników do zamknięcia wszystkich lokalnych plaż. Choć słońce może momentami kusić, to bezwzględny zakaz kąpieli ma dziś chronić ludzkie życie przed zdradliwym żywiołem.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Jastarni dowiesz się z Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Jastarnia. Czy w Jastarni można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastarni dziś zamknięte

Planujący wtorkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić plany. Sztormowa aura i fale przekraczające wysokość 70 cm sprawiły, że na każdym z monitorowanych kąpielisk w Jastarni powiewają dziś czerwone flagi. Warunki są skrajnie niebezpieczne, a silne prądy wsteczne mogą wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Choć wiatr bezpośrednio na plaży osiąga prędkość około 5 m/s, to w porywach we wschodniej strefie brzegowej może wiać znacznie mocniej, dochodząc do 7 stopni w skali Beauforta.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych plaż w Jastarni:

  • Kąpielisko Jastarnia Leśna – czerwona flaga z powodu sztormu i fal powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi zaledwie 16°C, a powietrza 22°C.
  • Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa – zamknięte ze względu na wysokie fale (powyżej 70 cm). Temperatura wody to 16°C przy 22°C na brzegu.
  • Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa – zakaz kąpieli wywołany falowaniem przekraczającym 70 cm. Parametry termiczne: woda 16°C, powietrze 22°C.
  • Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm i sztormowych warunków. Temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody 16°C.

Warto podkreślić, że zamknięcie plaż ma charakter prewencyjny. Służby ratunkowe apelują o rozsądek – wejście do wzburzonego Bałtyku w takich warunkach grozi tragedią.

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Mamy też dobre wieści dla osób obawiających się corocznej letniej zmory, jaką są zakwity sinic. Aktualne analizy oraz codzienne kontrole stanu wody potwierdzają, że na żadnym z kąpielisk w Jastarni nie odnotowano obecności toksycznych glonów. Woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Gdy tylko sztorm ustąpi, a fale opadną do bezpiecznego poziomu, będzie można bez przeszkód wrócić do bezpiecznego pluskania się w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Jastarni wymagają od turystów dużej ostrożności. Przy temperaturze powietrza na poziomie 22°C i chłodnej wodzie w Bałtyku osiągającej zaledwie 16°C, aura i tak nie sprzyja długiemu przebywaniu w wodzie. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga to absolutny, bezdyskusyjny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników i nie ryzykujmy życia dla chwili zabawy.

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