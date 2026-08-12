Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Zarówno plaża od strony Zatoki Gdańskiej, jak i ta położona od strony Zatoki Puckiej są dziś w pełni dostępne dla turystów. Rewa, dzięki swojemu unikalnemu położeniu geograficznemu i charakterystycznemu Cyplowi Rewskiemu (Szperkowi) – znanemu jako doskonałe miejsce do uprawiania kitesurfingu i sportów wodnych – oferuje świetne warunki do rekreacji. Dzisiejsza minimalna prędkość wiatru wynosząca zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody po obu stronach mierzei.

Zgodnie z najnowszymi pomiarami z 12 sierpnia 2026 roku, na obu kąpieliskach panują bardzo zbliżone i stabilne warunki:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte , a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Oficjalna ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej doskonały stan (kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura wody wynosi przyjemne 19°C , z kolei temperatura powietrza to 18°C . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi.

Kąpielisko jest , a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Oficjalna ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej doskonały stan (kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura wody wynosi przyjemne , z kolei temperatura powietrza to . Słaby wiatr o prędkości sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również kąpielisko jest otwarte (woda przydatna do kąpieli na podstawie oceny z 7 sierpnia, następne badanie 19 sierpnia). Termometry wskazują 18°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie. Wiatr o prędkości 2 m/s nie generuje fal, co czyni to miejsce idealnym na spokojny relaks.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich plażowiczów obawiających się letnich zakwitów. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno oficjalne oceny jakości wody, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody po obu stronach Szperka.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie to doskonała okazja do spokojnego wypoczynku nad wodą. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i wodzie o temperaturze 19°C, kąpiel przyniesie przyjemne orzeźwienie. Dzięki wyjątkowo słabemu wiatrowi (2 m/s), odczuwalna temperatura nad samą wodą będzie zbliżona do wskazań termometrów.

Niezależnie od sprzyjających prognoz, kluczem do bezpiecznego wypoczynku pozostaje respektowanie oznaczeń na masztach ratowniczych. Sprawdzanie koloru wywieszonej flagi przed wejściem do wody i stosowanie się do poleceń ratowników to złota zasada każdego plażowicza, która gwarantuje, że letni urlop zakończy się wyłącznie udanymi wspomnieniami.

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